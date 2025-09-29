A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (26/9) as datas e horários dos jogos da 28ª a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A seguir, o No Ataque informa a tabela do Atlético.
O clássico contra o Cruzeiro foi um dos duelos detalhados pela CBF. A partida, válida pela 28ª rodada, ocorrerá em 15 de outubro (quarta-feira), na Arena MRV, a partir das 21h30. O duelo será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere.
Os jogos do alvinegro na sequência serão contra Corinthians (fora), Ceará (casa), Internacional (fora), Bahia (casa) e Sport (fora).
Tabela do Atlético da 28ª a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Atlético x Cruzeiro – 28ª rodada
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 21h30
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Onde assistir: Globo e Premiere
Corinthians x Atlético – 29ª rodada
- Data: sábado, 18/10
- Horário: 18h30
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Onde assistir: Prime Video
Atlético x Ceará – 30ª rodada
- Data: sábado, 25/10
- Horário: 16h
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Onde assistir: Premiere
Internacional x Atlético – 31ª rodada
- Data: domingo, 2/11
- Horário: 18h30
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Onde assistir: Prime Video
Atlético x Bahia – 32ª rodada
- Data: quarta-feira, 5/11
- Horário: 20h
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Onde assistir: Premiere
Sport x Atlético – 33ª rodada
- Data: sábado, 8/11
- Horário: 16h
- Local: Ilha do Retiro, no Recife
- Onde assistir: Premiere
Atlético no Campeonato Brasileiro
O Atlético está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. O Galo soma três unidades a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento com 22.
O próximo compromisso será neste sábado (27/9), contra o Mirassol, pela 25ª rodada. O duelo na Arena MRV está marcado para começar às 21h.