Jogadores do Atlético antes de jogo pelo Brasileiro (foto: Pedro Souza/Atlético)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (26/9) as datas e horários dos jogos da 28ª a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A seguir, o No Ataque informa a tabela do Atlético.

O clássico contra o Cruzeiro foi um dos duelos detalhados pela CBF. A partida, válida pela 28ª rodada, ocorrerá em 15 de outubro (quarta-feira), na Arena MRV, a partir das 21h30. O duelo será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere.

Os jogos do alvinegro na sequência serão contra Corinthians (fora), Ceará (casa), Internacional (fora), Bahia (casa) e Sport (fora).

Tabela do Atlético da 28ª a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético x Cruzeiro – 28ª rodada

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro
  • Horário: 21h30
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Corinthians x Atlético – 29ª rodada

  • Data: sábado, 18/10
  • Horário: 18h30
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Onde assistir: Prime Video

Atlético x Ceará – 30ª rodada

  • Data: sábado, 25/10
  • Horário: 16h
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Onde assistir: Premiere

Internacional x Atlético – 31ª rodada

  • Data: domingo, 2/11
  • Horário: 18h30
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Onde assistir: Prime Video

Atlético x Bahia – 32ª rodada

  • Data: quarta-feira, 5/11
  • Horário: 20h
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Onde assistir: Premiere

Sport x Atlético – 33ª rodada

  • Data: sábado, 8/11
  • Horário: 16h
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife
  • Onde assistir: Premiere

Atlético no Campeonato Brasileiro

O Atlético está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. O Galo soma três unidades a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento com 22.

O próximo compromisso será neste sábado (27/9), contra o Mirassol, pela 25ª rodada. O duelo na Arena MRV está marcado para começar às 21h.

