Kami (Giovanna Lancellotti) conseguirá justiça contra o homem que a abusou em Dona de Mim. No capítulo desta sexta (3), a personagem finalmente ficará frente a frente com Ronaldo (Bernardo Schlegel) e dará uma surra nele. A ruiva e Ryan (L7nnon) encurralaram o criminoso na novela das sete da Globo. “Você acabou com a minha vida”, berrará a mocinha.
Ryan, que já tem um histórico com a polícia por ter sido preso, se arriscará e ameaçará atirar no abusador. Marlon (Humberto Morais) vai intervir para impedir que o poeta cometa um crime.
O ex de Kami estará prestes a puxar o gatilho contra o agressor, tomado pelo ódio e pelo desejo de vingança. O mocinho, no entanto, tentará contê-lo. “Tu não é um assassino, cara. Esse desgraçado não vai fazer de você um assassino”, argumentará o policial.
O alerta deixará Ryan dividido, mas a tensão só aumentará quando o bandido tentar escapar. Desesperada, Kami pedirá que o ex atire: “Mata esse monstro!”.
Ainda assim, o personagem de L7nnon não terá coragem de puxar o gatilho. Será Marlon quem agirá rápido e conseguirá alcançar o criminoso, derrubando-o com um golpe certeiro.
“Ele morreu?”, questionará Kami, ofegante. O policial, já ligando para os oficiais, confirmará que apenas o imobilizou. O abusador sofrerá humilhações da personagem de Giovanna Lancellotti, mas Ryan deixará o local para evitar confusão com a polícia.
A chegada dos seguranças marcará o ponto alto da vingança. O abusador será finalmente levado preso, mas não sem antes enfrentar a fúria da própria vítima.
Dominada pela dor e pela raiva, Kami se aproximará do abusador e descontará todo seu sofrimento. “Você acabou com a minha vida!”, berrará, ao mesmo tempo em que dará um soco no agressor.
Leia também -> Resumo dos próximos capítulos da novela Dona de Mim
Dona de Mim é ambientada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O folhetim conta com direção artística de Allan Fiterman. No elenco, estão Clara Moneke, Tony Ramos, Juan Paiva, Rafael Vitti e Cláudia Abreu, entre outros nomes.
Inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Dona de Mim e outras novelas.