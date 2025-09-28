Lívia Andrade fala pela primeira vez sobre os boatos de separação que circulam nas redes sociais e mostra que o relacionamento segue firme, desmentindo as especulações
Nas últimas semanas, o relacionamento entre Lívia Andrade e Marcos Araújo esteve no centro das atenções devido a uma série de rumores que apontavam para um possível término do casamento. Os boatos ganharam força principalmente após notícias indicarem que o empresário teria “expulso Lívia de casa há cerca de dois meses”, além de ter cortado alguns privilégios que ela teria, como o uso do avião particular da família.
Fontes próximas à apresentadora chegaram a afirmar que, mesmo afastada do lar, Lívia Andrade teria permanecido no imóvel na esperança de uma reconciliação com Marcos Araújo, o que gerou ainda mais especulações nas redes sociais e na imprensa de celebridades.
Diante da crescente onda de rumores, o casal decidiu romper o silêncio e se manifestar de forma indireta por meio de suas redes sociais. Em uma recente publicação nos stories do Instagram, Lívia e Marcos apareceram juntos brindando a chegada da primavera, em uma imagem que sugeriu tranquilidade e união, em contraponto às notícias de crise. “21/9, um brinde à primavera”, escreveu Lívia ao compartilhar o momento, mostrando que apesar das fofocas, o casal segue lado a lado.
Essa atitude pública serviu para desmentir os boatos que circulavam e acalmar os fãs que se mostravam preocupados com o estado da relação. A imagem transmitiu uma mensagem clara: “Estamos bem”, mesmo que sem um posicionamento oficial e detalhado sobre os rumores.
Vale lembrar que o casamento de Lívia Andrade e Marcos Araújo sempre foi alvo de grande interesse do público, dado o perfil reservado e discreto do casal. Por isso, qualquer movimentação ou notícia acaba se espalhando rapidamente e sendo amplificada, o que gera um cenário fértil para especulações infundadas.
Até o momento, nem Lívia, nem Marcos fizeram declarações oficiais para confirmar ou negar os boatos de maneira definitiva, mas a aparição conjunta e o tom descontraído da publicação servem como um indicativo de que o relacionamento permanece em harmonia.
Com isso, os seguidores e fãs do casal seguem atentos, aguardando um posicionamento mais claro, enquanto os rumores parecem perder força diante das demonstrações públicas de afeto e companheirismo. A frase “21/9, um brinde à primavera” parece, portanto, mais do que uma simples legenda — é um símbolo de renovação e esperança para o casal em meio às especulações.
