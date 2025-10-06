Acesse o nosso Canal no WhatsApp!
Reunião entre técnicos da Celesc e Copel hoje pela manhã
Uma reunião hoje (6) pode resultar em garantia futuras de energia elétrica para o crescimento de Itapoá e ao crescente ecossistema portuário do município. A pauta do encontro é a interligação envolvendo as duas distribuidoras Celesc e Copel, a pedido da paranaense. A interligação reforçará a confiabilidade para o sistema elétrico da região de Guaratuba e Norte Catarinense. No caso de falta energética em um dos lados, a interligação entre elas permitirá a alimentação de energia.
As duas opções
Técnicos das distribuidoras irão discutir hoje (6) online se interligam Guaratuba diretamente a Garuva ou se fazem a conexão via Itapoá. Na segunda alternativa, que parece ser a mais recomendada – se não tecnicamente, mas pensando no futuro crescimento econômico de Itapoá – porque haveria maior garantia de energia elétrica à expansão portuária do município. Além do porto privado, que em 2030 está projetado para ser o maior do Brasil em transporte de containers, em breve será iniciada a obra de um terminal portuário (Coama) voltado à exportação, sem mencionar as inúmeras empresas de logística que ali estão se instalando
Investimentos no porto
A decisão sobre o percurso da interligação Celesc/Copel deveria ser mais estratégica do que técnica. Afinal, Itapoá é o local da maior obra envolvendo o governo do Estado na região Norte, que é a dragagem do canal de acesso aos portos de Itapoá e São Francisco do Sul. Inegavelmente, a maior PPP (Participação Público Privada) da história envolvendo o governo estadual.
Parcerias
Há alguns anos, a região de Garuva e Itapoá era abastecida pela Copel (Paraná), o mesmo acontecendo em outros municípios da região do Contestado na divisa com o Paraná no Planalto Norte. Em Porto União – cidade gêmea de União da Vitória (PR) – durante muitos anos o sistema de telefonia era de responsabilidade da estatal Telepar.
Um exemplo
Por volta das 13 horas da última sexta-feira, um empresário alegou um mal-estar preocupante. Um filho o encaminhou ao Pronto Atendimento mais próximo, onde foi constatado pressão alta. O médico autorizou a transferência imediata por ambulância ao hospital que é referência em cardiologia na rede pública. Lá chegando, o paciente foi levado à sala de ressonância magnética para um diagnóstico se havia algum dano cerebral provocado pela alta da pressão. Às 14h15m ele foi liberado porque o exame de ressonância e de sangue não apresentaram nenhum problema. Exatamente em 75 minutos ele foi atendido e liberado. O fato não aconteceu em nenhuma cidade europeia ou norte-americana. Aconteceu no Hospital Municipal São José, em Joinville. E não foi com nenhuma celebridade ou motivado por pressão política.
