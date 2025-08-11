O suspeito de matar um homem a facadas, após um suposto desacordo comercial em um estabelecimento localizado na BR-277, na madrugada do último sábado (02) se apresentou, acompanhado de advogado, na Delegacia de Homicídios, na tarde desta terça-feira (05).
A CGN conversou com o advogado Verli José de Farias, que representa o suspeito. Ele mencionou que o desentendimento ocorreu após a vítima, Diogo Ferreira, de 38 anos, e mais três amigos, não quererem pagar as despesas no local, onde funciona uma boate. De acordo com Verli, houve uma briga com troca de agressões físicas e na sequência, a facada.
Ainda de acordo com o advogado, o suspeito trabalha como segurança no estabelecimento há dois anos e oito meses e teria agido em legítima defesa no dia dos fatos.
O proprietário da boate, após o crime, retirou o segurança do local. Ele também se apresentou na DH para dar detalhes sobre o ocorrido. O proprietário foi ouvido como testemunha e deve responder por favorecimento pessoal.
Na Delegacia, o acusado confessou a autoria, embora, de acordo com Verli, não tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima.
As investigações continuam para que todos os detalhes sobre o caso sejam devidamente esclarecidos.