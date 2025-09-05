A Agência do Trabalhador de Cascavel divulgou mais uma lista com algumas das vagas de emprego disponíveis para o município.
Ao todo, são 1.217 oportunidades que podem ser aproveitadas para quem está à procura de trabalho; confira:
Açougueiro
Ajudante de açougueiro (comércio)
Ajudante de carga e descarga de mercadoria
Ajudante de eletricista
Ajudante de motorista
Ajudante de obras
Ajudante de padeiro
Ajudante de serralheiro
Almoxarife
Analista contábil
Analista de logistica
Analista de marketing
Analista de mercado
Analista de planejamento financeiro
Analista de recursos humanos
Analista de sucesso do cliente – customer success
Analista de suporte
Armador de ferragens na construção civil
Armador de ferros
Assistente administrativo
Assistente de prevenção de perdas
Assistente de vendas
Atendente de agência
Atendente de balcão
Atendente de farmácia – balconista
Atendente de telemarketing
Atendente do setor de frios e laticínios
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros
Auxiliar administrativo
Auxiliar contábil
Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de cobrança
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de eletrônica
Auxiliar de encanador
Auxiliar de engenheiro da construção civil
Auxiliar de escritório
Auxiliar de estoque
Auxiliar de incubação
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de logística
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica
Auxiliar de manutenção predial
Auxiliar de marceneiro
Auxiliar de mecânico de autos
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)
Auxiliar de operação
Auxiliar de orientação pedagógica
Auxiliar de padeiro
Auxiliar de pedreiro
Auxiliar de pessoal
Auxiliar de produção – na confecção de roupas
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas
Auxiliar de tráfego
Auxiliar financeiro
Auxiliar mecânico de ar condicionado
Auxiliar técnico de refrigeração
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas
Balanceiro
Balconista
Balconista de açougue
Bibliotecário
Bombeiro civil
Borracheiro
Carpinteiro
Carregador de caminhão
Chapeador de veículos
Chefe de serviço de limpeza
Confeiteiro
Conferente de carga e descarga
Consultor de vendas
Controlador de acesso
Controlador de orçamento
Controlador de pragas
Costureira de máquina reta
Costureira em geral
Cozinheiro de restaurante
Cozinheiro geral
Cuidador em saúde
Desenhista projetista mecânico
Desenhista projetista mecânico
Desenvolvedor de ti
Desenvolvedor web (técnico)
Editor de tv e vídeo
Educador social
Eletricista de instalações
Eletricista de instalações de veículos automotores
Eletricista de instalações industriais
Eletricista de manutenção industrial
Empregado doméstico nos serviços gerais
Encanador
Encarregado de expedição
Encarregado de obras
Encarregado de orçamento
Enfermeiro auditor
Enfestador de roupas
Engenheiro civil
Entrevistador de campo
Estofador de móveis
Estoquista
Faxineiro
Ferramenteiro
Fiel de depósito
Fiscal de loja
Funileiro de veículos (reparação)
Garagista
Garçom
Geógrafo
Gerente comercial
Inspetor de qualidade
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
Lavador de peças
Lavador de veículos
Mecânico
Mecânico de auto em geral
Mecânico de automóvel
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel
Mecânico de manutenção de máquina industrial
Mecânico de motor a diesel
Mecânico de veículos
Mecânico eletricista de automóveis
Meia-colher
Merendeiro
Mestre de obras
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno
Montador
Montador de móveis de madeira
Motofretista
Oficial de manutenção
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações
Oficial do registro de imóveis
Operador de caixa
Operador de caldeira
Operador de câmaras frias
Operador de centro de usinagem com comando numérico
Operador de compressor de refrigeração
Operador de máquina agrícola
Operador de máquina de dobrar chapas
Operador de máquinas de construção civil e mineração
Operador de processo de moagem
Operador de retro-escavadeira
Operador de telemarketing ativo
Orientador de tráfego para estacionamento
Padeiro
Pedreiro
Pesquisador de preços
Pintor de estruturas metálicas
Pintor de obras
Porteiro de edifícios
Professor de inglês
Professor de língua portuguesa
Programador de sistemas de informação
Promotor de vendas
Rebobinador na fabricação de papel e papelão
Recepcionista secretária
Repositor – em supermercados
Representante técnico de vendas
Salgadeiro
Serralheiro
Serralheiro de metal
Servente de limpeza
Servente de pedreiro
Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações
Soldador
Subgerente de loja (operações comerciais)
Supervisor de atendimento ao cliente
Supervisor de produção da indústria alimentícia
Supervisor técnico de operação de água e esgoto
Tapeceiro de móveis
Técnico agrícola
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)
Técnico de contabilidade
Técnico de refrigeração (instalação)
Técnico de transmissão (telecomunicações)
Técnico eletrônico
Técnico em administração
Técnico em eletromecânica
Técnico em manutenção de equipamentos de informática
Técnico em segurança do trabalho
Técnico mecânico (calefação, ventilação, refrigeração e climatização)
Técnico químico
Tecnólogo em produção audiovisual( cinema e vídeo)
Tesoureiro
Torneiro cnc
Torneiro mecânico
Trabalhador rural
Tratorista agrícola
Vendedor de comércio varejista
Vendedor interno
Vendedor pracista
Vidraceiro
Vigilante
Zelador
As vagas são válidas para os dias: 01/09 à 05/09.
Os interessados nas vagas devem comparecer presencialmente na Agência do Trabalhador, que fica localizada na Rua Paraná, 3648. Contato pode ser feito pelo telefone (45) 3222-2284.