Com maior parte do ano no retrovisor, as empresas listadas na bolsa de valores começam a pagar seus proventos na reta final de 2025 aos acionistas. Outubro promete ser um mês marcado por dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) dos bancões do Ibovespa, além de companhias do setor de saúde, shoppings centers e incorporadoras imobiliárias.
O mês começa com JCPs de Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Itaúsa (ITSA4), e termina com dividendos de M. Dias Branco (MDIA3) e juros sobre capital próprio da rede de academias Smart Fit (SMTF3). O Bradesco volta a pagar juros sobre capital próprio semestral no final de outubro.
Confira o calendário de pagamento para outubro, que será atualizado à medida que novas comunicações forem feitas pelas empresas.
A agenda traz as informações sobre valores por papel (ações e units), tipo de provento, data de pagamento e a data-base que determina os acionistas com direito à remuneração.
Ressaltando que créditos apontados referem-se aos valores bruto por papel. No caso de JCP, incide 15% de Imposto de Renda Retida na Fonte (IRRF).
Agenda de JCP e dividendos de outubro
|Data do crédito
|Empresa (código)
|Tipo de remuneração
|Valor por papel
|Data de corte
|1º/10/2025
|Bradesco (BBDC3)
|JCP
|R$ 0,0146623521
|01/09/2025
|1º/10/2025
|Bradesco (BBDC4)
|JCP
|R$ 0,01612858765
|01/09/2025
|1º/10/2025
|Itaúsa (ITSA3)
|JCP
|R$ 0,020000075
|29/08/2025
|1º/10/2025
|Itaúsa (ITSA4)
|JCP
|R$ 0,020000075
|29/08/2025
|1º/10/2025
|Itaú Unibanco (ITUB3)
|JCP
|R$ 0,0150025
|30/09/2025
|1º/10/2025
|Itaú Unibanco (ITUB3)
|JCP
|R$ 0,0150025
|29/08/2025
|1º/10/2025
|Itaú Unibanco (ITUB4)
|JCP
|R$ 0,0150025
|29/08/2025
|1º/10/2025
|Vulcabras (VULC3)
|Dividendo
|R$ 0,125
|17/09/2025
|02/10/2025
|Allos (ALOS3)
|Dividendo
|R$ 0,102165314
|23/09/2025
|02/10/2025
|Cyrela (CYRE3)
|Dividendo
|R$ 1,06913700513
|15/04/2025
|02/10/2025
|Rede D’Or (RDOR3)
|JCP
|R$ 0,19259148955
|23/09/2025
|03/10/2025
|Fleury (FLRY3)
|JCP
|R$ 0,2635837740705
|12/08/2025
|03/10/2025
|Blau Farmaceutica (BLAU3)
|JCP
|R$ 0,081325641046
|23/09/2025
|03/10/2025
|Mitre (MTRE3)
|Dividendo
|R$ 0,03781618347
|18/09/2025
|06/10/2025
|Totvs (TOTS3)
|JCP
|R$ 0,1275
|23/09/2025
|06/10/2025
|Ambev (ABEV3)
|Dividendo
|R$ 0,1283
|07/08/2025
|06/10/2025
|Alupar (ALUP11)
|Dividendo
|R$ 0,21
|14/08/2025
|07/10/2025
|B3 (B3SA3)
|JCP
|R$ 0,0665443027415
|23/09/2025
|07/10/2025
|Cury (CURY3)
|Dividendo
|R$ 0,6852246328
|30/09/2025
|07/10/2025
|Lojas Renner (LREN3)
|JCP
|R$ 0,18676795
|23/09/2025
|09/10/2025
|JHSF (JHSF3)
|Dividendo
|R$ 0,0312681916
|30/09/2025
|15/10/2025
|Vulcabras (VULC3)
|Dividendo
|R$ 1,10429
|08/09/2025
|15/10/2025
|Allied (ALLD3)
|JCP
|R$ 0,64852930776
|07/11/2024
|21/10/2025
|TIM (TIMS3)
|JCP
|R$ 0,112467835085
|25/07/2025
|23/10/2025
|Romi (ROMI3)
|JCP
|R$ 0,153
|16/06/2025
|23/10/2025
|TIM (TIMS3)
|JCP
|R$ 0,282667489
|03/04/2025
|30/10/2025
|Iguatemi (IGTI11)
|Dividendo
|R$ 0,16888731799
|17/04/2025
|31/10/2025
|Aço Altona (EALT4)
|Dividendo
|R$ 0,054518
|29/04/2025
|31/10/2025
|Aço Altona (EALT3)
|Dividendo
|R$ 0,049562
|29/04/2025
|31/10/2025
|Aço Altona (EALT4)
|JCP
|R$ 0,1322838
|29/04/2025
|31/10/2025
|Aço Altona (EALT3)
|JCP
|R$ 0,120258
|29/04/2025
|31/10/2025
|Bradesco (BBDC4)
|JCP
|R$ 0,1936501807
|31/03/2025
|31/10/2025
|Bradesco (BBDC3)
|JCP
|R$ 0,1760456182
|31/03/2025
|31/10/2025
|M. Dias Branco (MDIA3)
|Dividendo
|R$ 0,03
|23/10/2025
|31/10/2025
|Smart Fit (SMTF3)
|JCP
|R$ 0,0569278454555
|12/09/2025