Com maior parte do ano no retrovisor, as empresas listadas na bolsa de valores começam a pagar seus proventos na reta final de 2025 aos acionistas. Outubro promete ser um mês marcado por dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) dos bancões do Ibovespa, além de companhias do setor de saúde, shoppings centers e incorporadoras imobiliárias.

O mês começa com JCPs de Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Itaúsa (ITSA4), e termina com dividendos de M. Dias Branco (MDIA3) e juros sobre capital próprio da rede de academias Smart Fit (SMTF3). O Bradesco volta a pagar juros sobre capital próprio semestral no final de outubro.

Confira o calendário de pagamento para outubro, que será atualizado à medida que novas comunicações forem feitas pelas empresas.

A agenda traz as informações sobre valores por papel (ações e units), tipo de provento, data de pagamento e a data-base que determina os acionistas com direito à remuneração.

Ressaltando que créditos apontados referem-se aos valores bruto por papel. No caso de JCP, incide 15% de Imposto de Renda Retida na Fonte (IRRF).

Agenda de JCP e dividendos de outubro

Data do crédito Empresa (código) Tipo de remuneração Valor por papel Data de corte
1º/10/2025 Bradesco (BBDC3) JCP R$ 0,0146623521 01/09/2025
1º/10/2025 Bradesco (BBDC4) JCP R$ 0,01612858765 01/09/2025
1º/10/2025 Itaúsa (ITSA3) JCP R$ 0,020000075 29/08/2025
1º/10/2025 Itaúsa (ITSA4) JCP R$ 0,020000075 29/08/2025
1º/10/2025 Itaú Unibanco (ITUB3) JCP R$ 0,0150025 30/09/2025
1º/10/2025 Itaú Unibanco (ITUB3) JCP R$ 0,0150025 29/08/2025
1º/10/2025 Itaú Unibanco (ITUB4) JCP R$ 0,0150025 29/08/2025
1º/10/2025 Vulcabras (VULC3) Dividendo R$ 0,125 17/09/2025
02/10/2025 Allos (ALOS3) Dividendo R$ 0,102165314 23/09/2025
02/10/2025 Cyrela (CYRE3) Dividendo R$ 1,06913700513 15/04/2025
02/10/2025 Rede D’Or (RDOR3) JCP R$ 0,19259148955 23/09/2025
03/10/2025 Fleury (FLRY3) JCP R$ 0,2635837740705 12/08/2025
03/10/2025 Blau Farmaceutica (BLAU3) JCP R$ 0,081325641046 23/09/2025
03/10/2025 Mitre (MTRE3) Dividendo R$ 0,03781618347 18/09/2025
06/10/2025 Totvs (TOTS3) JCP R$ 0,1275 23/09/2025
06/10/2025 Ambev (ABEV3) Dividendo R$ 0,1283 07/08/2025
06/10/2025 Alupar (ALUP11) Dividendo R$ 0,21 14/08/2025
07/10/2025 B3 (B3SA3) JCP R$ 0,0665443027415 23/09/2025
07/10/2025 Cury (CURY3) Dividendo R$ 0,6852246328 30/09/2025
07/10/2025 Lojas Renner (LREN3) JCP R$ 0,18676795 23/09/2025
09/10/2025 JHSF (JHSF3) Dividendo R$ 0,0312681916 30/09/2025
15/10/2025 Vulcabras (VULC3) Dividendo R$ 1,10429 08/09/2025
15/10/2025 Allied (ALLD3) JCP R$ 0,64852930776 07/11/2024
21/10/2025 TIM (TIMS3) JCP R$ 0,112467835085 25/07/2025
23/10/2025 Romi (ROMI3) JCP R$ 0,153 16/06/2025
23/10/2025 TIM (TIMS3) JCP R$ 0,282667489 03/04/2025
30/10/2025 Iguatemi (IGTI11) Dividendo R$ 0,16888731799 17/04/2025
31/10/2025 Aço Altona (EALT4) Dividendo R$ 0,054518 29/04/2025
31/10/2025 Aço Altona (EALT3) Dividendo R$ 0,049562 29/04/2025
31/10/2025 Aço Altona (EALT4) JCP R$ 0,1322838 29/04/2025
31/10/2025 Aço Altona (EALT3) JCP R$ 0,120258 29/04/2025
31/10/2025 Bradesco (BBDC4) JCP R$ 0,1936501807 31/03/2025
31/10/2025 Bradesco (BBDC3) JCP R$ 0,1760456182 31/03/2025
31/10/2025 M. Dias Branco (MDIA3) Dividendo R$ 0,03 23/10/2025
31/10/2025 Smart Fit (SMTF3) JCP R$ 0,0569278454555 12/09/2025

Agenda de dividendos e JCP de outubro tem Bradesco (BBDC4) em dose dupla; veja datas — Foto: Getty Images
