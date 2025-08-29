Nesta sexta-feira, 29, o Al‑Hilal estreia na nova temporada do Campeonato Saudita diante do Al‑Riyadh, às 12h50 (horário de Brasília), na moderna Kingdom Arena em Riade.
+ Jogos de hoje, sexta, 29 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Após ficar na 2ª colocação no último campeonato — atrás do Al‑Ittihad – o clube azul estreia com força total: contratou o italiano Simone Inzaghi como novo técnico, trouxe reforços de peso como Theo Hernández e Darwin Núñez e quer retomar seu lugar de protagonista. O confronto chega com expectativas de ampla superioridade do Al‑Hilal. No histórico recente, o time não perde para o Al‑Riyadh há 24 jogos — com 15 vitórias e 8 empates.
O Al-Hilal combina estrelas internacionais de alto nível (Bono, Cancelo, Hernández, Neves, Milinković-Savić, Núñez) com referências locais (Salem Al-Dawsari, Al-Bulaihi, Kanno). É, hoje, o elenco mais valioso e completo da Saudi Pro League, mesclando solidez defensiva e poder de fogo ofensivo.
O Al‑Riyadh retornou à elite do futebol saudita em 2023, após algumas temporadas fora. Na temporada 2024–25, sob presidência de Bandar Al‑Muqail, iniciou com o técnico Sabri Lamouchi (substituído por Bandar Al‑Kubaishan em abril), terminou em 11º lugar no campeonato e foi eliminado nas oitavas da King’s Cup. Para 2025–26, o clube definiu Javier Calleja como técnico para a nova temporada. Os investimentos recentes indicam um projeto de consolidação: o elenco incorpora vários reforços, incluindo jogadores estrangeiros como Mamadou Sylla, Teddy Okou, Ismaila Soro, e Sergio González.
Como assistir ao jogo entre Al-Hilal e Al‑Riyadh?
Al-Hilal e Al‑Riyadh vão jogar nesta quinta, 28, às 12h50 (horário de Brasília), na moderna Kingdom Arena em Riade, pela 1ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão do Bandsports e do Canal GOAT.
Prováveis escalações:
Al-Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Hernández, Lodi; Neves, Milinković‑Savić; Malcolm, Al‑Dawsari, N. Al‑Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.
Al‑Riyadh: Vincent Angelini; Al-Rashidi Gonzalez Al-Shahrani Al-Qahtani; Al-Yami Trujillo; Al-Dossari Al-Ghamdi Al-Harthi; Dos Santos. Técnico: Javier Calleja.
Odds para Al-Hilal e Al‑Riyadh:
Resultado final
Betano: Al-Hilal (1.15) – Empate (8.75) – Al‑Riyadh (15.00)
Bet 365: Al-Hilal (1.14) – Empate (8.50) – Al‑Riyadh (13.00)