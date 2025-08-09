Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), reagiram nesta terça-feira, 5, ao protesto de parlamentares bolsonaristas que se recusam a iniciar os trabalhos legislativos até que os presidentes das Casas pautem projetos de interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo a anistia.
Motta também anunciou em publicação no X (antigo Twitter) o encerramento da sessão desta terça, e convocou reunião de líderes para tratar da pauta nesta quarta-feira, 5, afirmando que ela “que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional”.
Em nota, Alcolumbre afirmou que a ocupação das mesas da Câmara e do Senado feita pela oposição é um “exercício arbitrário” e desrespeita os princípios democráticos.
“O Parlamento tem obrigações com o País na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”, declarou o presidente do Senado, no comunicado publicado no fim desta tarde.
Questionado pelo Estadão sobre o posicionamento do presidente do Congresso, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que os protestos dos parlamentares bolsonaristas estão provocando resultados. “Que bom que agora ele (Alcolumbre) quer dialogar. Surtiu efeito, parece”, disse.