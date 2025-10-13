Aviso de perigo teve início às 10h38 deste domingo (12) e segue vigente até as 10h de segunda-feira (13).
Por Jhefferson Gamarra | 12/10/2025 12:18
Moradores de 71 das 79 cidades de Mato Grosso do Sul estão em alerta por conta da previsão de fortes tempestades. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aviso de perigo teve início às 10h38 deste domingo (12) e segue vigente até as 10h de segunda-feira (13).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para 61 municípios de Mato Grosso do Sul, válido até as 10h de segunda-feira (13). A previsão indica chuvas intensas de até 60 milímetros por hora, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. As autoridades orientam a população a evitar áreas sob árvores e próximas a torres de transmissão. Há risco de quedas de energia, danos a plantações e alagamentos. Em caso de emergência, moradores podem acionar a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).
O alerta envolve a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. Os riscos potenciais incluem interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.
As autoridades orientam a população a evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de descargas elétricas e quedas de galhos, e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ceder com os ventos fortes. Em caso de rajadas mais intensas, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, como medida preventiva contra danos em residências.
Com a chegada do período chuvoso, especialistas recomendam atenção redobrada principalmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos. A Defesa Civil estadual monitora as condições meteorológicas e pede que os moradores acompanhem os canais oficiais para atualizações em tempo real. Para emergências, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
As cidades que estão sob o alerta são: Amambai; Anastácio; Angélica; Antônio João; Aquidauana; Aral Moreira; Bandeirantes; Batayporã; Bela Vista; Bodoquena; Bonito; Caarapó; Camapuã; Campo Grande; Caracol; Corguinho; Coronel Sapucaia; Corumbá; Coxim; Deodápolis; Dois Irmãos do Buriti; Douradina; Dourados; Eldorado; Fátima do Sul; Glória de Dourados; Guia Lopes da Laguna; Iguatemi; Itaporã; Itaquiraí; Ivinhema; Japorã; Jaraguari; Jardim; Jateí; Juti; Ladário; Laguna Carapã; Maracaju; Miranda; Mundo Novo; Naviraí; Nioaque; Nova Alvorada do Sul; Nova Andradina; Novo Horizonte do Sul; Paranhos; Ponta Porã; Porto Murtinho; Ribas do Rio Pardo; Rio Brilhante; Rio Negro; Rio Verde de Mato Grosso; Rochedo; São Gabriel do Oeste; Sete Quedas; Sidrolândia; Tacuru; Taquarussu; Terenos; Vicentina.