De chegada recente ao Atlético-MG, Alexsander integrou a equipe com os novos reforços: Biel, Reinier, e, mais recentemente, Ruan Tressoldi. O volante vestiu a camisa do Galo pouco antes do confronto de ida contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana.
Com o mercado aberto, Cuca pede por reforços antes do fim da janela de contratações. Os desfalques têm sido um problema recorrente para o técnico que, inclusive, após a derrota contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro precisou definir prioridades dentre as competições simultâneas que o time joga.
Antes de chegar ao Alvinegro, Alexsander teve passagem por times internacionais, como na Arábia Saudita. Ao lado de nomes como Roberto firmino e Édouard Mendy, o jogador comentou sobre a honra de jogar com os craques.
O jogador revelou gratidão ao dividir o nome com craques internacionais: “A convivência foi muito boa. Eu fico feliz por, mesmo tão jovem, estar podendo jogar do lado de grandes referências no futebol mundial. Conhecer pessoas diferentes que atuaram em alto nível por bastante tempo na carreira é algo que me marcou”.
Alexsander também afirmou ter trazido bagagem de conhecimento da Arábia através da sua experiência: “Procurei aprender um pouco com cada um deles, e sou muito grato a Deus por tudo que estou vivendo”
Ainda que tenha valorizado o futebol internacional, o jogador comentou sobre vestir a camisa do Galo e a honra de participar do time com Hulk, a quem também fez elogios:
“Fico feliz demais de poder estar jogando ao lado de um cara que tem uma carreira brilhante. Como eu falei antes, procuro sempre estar buscando aprender mais. Sempre a gente vai estar aprendendo”.
