Depois de passar Hadjar na volta 38, Alonso já aparecia no top 10 no 46º giro da corrida. Ele chegou à oitava colocação ao superar Sainz e Lawson na volta 48; por fim, passou a ter Hamilton à sua frente. O heptacampeão da Ferrari, por sua vez, conseguiu ficar atrás do colega de equipe, Charles Leclerc, graças à ultrapassagem de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sobre o piloto de Mônaco.

Source link