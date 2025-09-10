Já Jeniffer Nascimento relembra sua primeira participação em Êta Mundo Bom! há nove anos e comemora o retorno à trama, agora como protagonista: “Quando me ligaram, ainda cogitando a continuação da novela e perguntando se eu tinha interesse, eu disse ‘com certeza!’, porque é um elenco maravilhoso. Mas não sabia que seria a protagonista e que ainda iria cantar, porque, na primeira versão, o Walcyr [Carrasco, autor] não sabia que eu cantava”. No palco, ela solta a voz em “Pra Você Gostar de Mim”, de Carmen Miranda.

Source link