Já Jeniffer Nascimento relembra sua primeira participação em Êta Mundo Bom! há nove anos e comemora o retorno à trama, agora como protagonista: “Quando me ligaram, ainda cogitando a continuação da novela e perguntando se eu tinha interesse, eu disse ‘com certeza!’, porque é um elenco maravilhoso. Mas não sabia que seria a protagonista e que ainda iria cantar, porque, na primeira versão, o Walcyr [Carrasco, autor] não sabia que eu cantava”. No palco, ela solta a voz em “Pra Você Gostar de Mim”, de Carmen Miranda.
Altas Horas recebe Clara Moneke, Jeniffer Nascimento, Narcisa e Beatriz Reis
Relacionados
Ratinho admite excessos e confessa maior arrependimento – 08/09/2025 – Outro Canal
Aracaju O SBT estreia nesta terça-feira (9) mais um documentário sobre uma estrela da emissora. “Ratinho: Sem Filtro” conta detalhes da vida do apresentador, que completa 27 anos como contratado … Leia mais
Polilaminina: remédio brasileiro regenera lesão na medula – 09/09/2025 – Equilíbrio e Saúde
Vem de um tenro invólucro da vida humana, a placenta, a extração de uma proteína que aponta para dar uma solução para algo que, até agora, a ciência não tinha … Leia mais