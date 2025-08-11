A AMD informou que registrou lucro líquido de US$ 872 milhões no segundo trimestre de 2025, o que representou um crescimento de 229% sobre igual período de 2024. O ganho por ação diluída ficou em US$ 0,48, o que representou uma queda ante o US$ 0,69 do mesmo trimestre de 2024, ainda que o resultado tenha ficado em linha com as projeções compiladas pela FactSet.
A AMD reportou ainda receita recorde de US$ 7,7 bilhões, um aumento de 32% sobre o mesmo período de 2024 e ante US$ 7,42 bilhões esperado por analistas. Mas a empresa anunciou prejuízo operacional de US$ 134 milhões, em contraste com ganho de US$ 269 milhões no segundo trimestre de 2024.
“Conforme anunciado anteriormente, nossos resultados do segundo trimestre foram impactados pelo controle de exportação do governo dos EUA sobre nossos produtos de GPU para data center AMD Instinct MI308. No trimestre, essas restrições resultaram em aproximadamente US$ 800 milhões em estoque e encargos relacionados”, informou a companhia.
Excluindo esses encargos, a margem bruta não-GAAP teria sido de aproximadamente 54%, disse a empresa.
Perto das 17h38 (de Brasília), as ações da AMD cediam 3,98% no after hours da Bolsa de Nova York após reagirem inicialmente com ganhos ao balanço.