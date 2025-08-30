El Apertura 2025 entra en una fase clave con la disputa de la jornada 7 de la Liga MX, marcada por dos historias principales: la presentación en casa del francés Allan Saint-Maximin con el América y la dura prueba de Chivas frente a un Cruz Azul en gran momento.

Tras su explosivo estreno en México con gol incluido ante Atlas, el exdelantero del Newcastle se prepara para vivir su primera noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. El atacante galo, de 28 años, ya se ganó a la afición azulcrema con su estilo atrevido y su peculiar festejo.

Ahora, buscará repetir ante un Pachuca que llega con aspiraciones de recuperar la cima del campeonato. América es segundo con 14 puntos, mientras que los Tuzos marchan cuartos con 13.

El propio Saint-Maximin reconoció que se sintió “respaldado como un rey” desde su llegada y prometió dejar todo por la camiseta de las Águilas. Su prueba más exigente será frente a un Pachuca dirigido por Jaime Lozano, que anticipó un juego intenso por la tradición de este choque.

En contraste, la jornada representa un examen de alto riesgo para las Chivas de Guadalajara. El equipo de Gabriel Milito, con apenas cuatro puntos y tres derrotas en seis partidos, recibe a un Cruz Azul que vive un momento ascendente bajo el mando de Nicolás Larcamón.

La Máquina lleva cuatro victorias consecutivas y acecha el liderato, mientras que el Rebaño apenas logró rescatar un empate 3-3 ante Tijuana la fecha pasada, luego de estar abajo por tres goles.

Milito reconoció que el equipo aún muestra fragilidades defensivas y falta de solidez en el manejo de la pelota, un escenario delicado ante un rival que no ha permitido goles a Chivas en sus tres triunfos recientes de liga.

Por su parte, el Monterrey de Sergio Ramos intentará conservar la cima en su visita al Puebla el viernes, en un duelo donde los Rayados pueden firmar su sexta victoria consecutiva, algo inédito en la historia del club.

Horarios y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 7

Viernes 29 de agosto

FC Juárez vs. Mazatlán a las19:00 hrs en el Estadio Olímpico Benito Juárez y lo puedes ver por ViX

Atlético de San Luis vs. Toluca a las 19:00 hrs en el Estadio Alfonso Lastras y lo puedes ver por ESPN / Star+

Puebla vs. Monterrey a las 21:05 hrs en el Estadio Cuauhtémoc y lo puedes ver por ViX

Sábado 30 de agosto

León vs. Querétaro a las 17:00 hrs en el Estadio León y lo puedes ver por Fox Sports / ViX Premium

Guadalajara vs. Cruz Azul a las 19:07 hrs en el Estadio Akron y lo puedes ver por Chivas TV / ViX Premium

Santos vs. Tigres a las 19:00 hrs en el Estadio TSM Corona y lo puedes ver por TUDN / ViX Premium

América vs. Pachuca a las 21:05 hrs en el Estadio Ciudad de los Deportes y lo puedes ver por TUDN / Canal 5 / ViX Premium

Domingo 31 de agosto

Pumas vs. Atlas a las 17:00 hrs en el Estadio Olímpico Universitario y lo puedes ver por TUDN / ViX Premium

Tijuana vs. Necaxa a las 21:00 hrs en el Estadio Caliente y lo puedes ver por Fox Sports / ViX Premium