Coroado como um dos maiores nomes da televisão brasileira, Fausto Silva mantém discrição das telinhas após ser submetido a quatro transplantes de órgão. Ao longo de cinco décadas de carreira, o renomado apresentador reuniu uma multidão de fãs, bem como o prestígio dentro e fora da televisão. De acordo com o amigo e jornalista Geraldo Luís, o patrimônio de Faustão está avaliado em R$ 10 bilhões.
Por muitos anos, Fausto se manteve como líder de audiência da Rede Globo aos domingos, fator que garantiu passe livre para ostentar salários astronômicos. Em meio à carreira de jornalista, reservou um tempo para investir na indústria imobiliária com propriedades no Brasil e no exterior. Como resultado da ambição, gerou fortuna incontestável a seus herdeiros.
Durante uma entrevista para o canal do jornalista André Piunti no YouTube, em 2023, o apresentador Geraldo Luís entregou detalhes interessantes sobre as regalias do amigo de profissão. “Tranquilidade só tem o Faustão com 10 bilhões. O Faustão com 10 bilhões na conta e foi trabalhar. Não sossegou! Ele tem 70 anos e 10 bilhões na conta”, brincou ele.
O detalhe curioso da informação repassada por Geraldo é que confronta com uma apuração assinada pelo jornalista Ricardo Feltrin. Ao longo das pesquisas, o comunicador endossou a ideia de que o patrimônio de Fausto Silva está avaliado em R$ 1,1 bilhão. Verdade ou não, é impossível negar que o legado do apresentador tem valor inestimável para a história da televisão brasileira.
Recuperação de Faustão
Após quatro meses de internação, o ex-apresentador da Globo foi liberado do Einstein Hospital Israelita para ser amparado por seus familiares. Em entrevista ao Portal Leo Dias, o herdeiro do comunicador, João Silva, tranquilizou todos que se preocuparam com o estado de saúde de Fausto. Segundo ele, os tratamentos estão sendo seguidos ao lado de profissionais qualificados.
“A recuperação vai muito melhor, ele está em um ambiente de conforto [em casa], muda tudo. Mas os cuidados agora são para o resto da vida. Ter ele em casa é uma alegria danada, é felicidade, não tem muito o que explicar em palavras, porque é algo que você espera por muito tempo e, de fato, concretiza. Você até demora para digerir tudo isso de uma forma positiva. A gente ficou lá trocando ideia e tudo, foi maravilhoso”, disse o herdeiro.