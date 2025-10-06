A brasileira Ana Sátila conquistou a medalha de bronze na prova do C1 (canoa individual) na edição 2025 do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, nesta quinta-feira (2) em Sydney (Austrália).
“Estou muito feliz com essa medalha de bronze na canoa. Subir ao pódio em um Mundial é muito especial. Recebi muito apoio do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira de Canoagem, dos meus patrocinadores e da minha família. Muitas pessoas contribuíram para que esse resultado fosse possível. Continuem torcendo, porque amanhã tem o caiaque. Um beijo”, afirmou Ana Sátila.
Fonte: Agência Brasil