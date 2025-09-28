Na prática, o que se vê é que ele tem cada vez menos espaço. Desde junho, soma 150 minutos em campo. Foi titular pela última vez na goleada sofrida diante do Cruzeiro, no Mineirão, por 4 a 1, em 13 de julho. O jogo mais recente do qual participou foi a derrota por 1 a 0 para o Sport, na Arena, em 10 de agosto — entrou no final e ficou por seis minutos em campo. Em 21 partidas, tem dois gols.
antigos titulares perdem espaço após contratações
Relacionados
Como Willian mudou o Grêmio e fez o time melhorar a produção do ataque
Meia-atacante deu passe para o gol de André Henrique no Gre-Nal 448.Renan Mattos / Agencia RBS Existe uma nova versão do Grêmio em campo. Desde o Gre-Nal, com Willian em…
INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
O Ministério da Previdência Social fará, neste fim de semana, mutirões de perícias médicas em 35 cidades. A expectativa indica que hoje e domingo (28) mais de cinco mil pessoas…