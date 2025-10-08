A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (06/10), o recolhimento e a suspensão da venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 78 cosméticos irregulares no país. A decisão foi publicada após a identificação de falhas de registro e conformidade nos produtos.

Com 69 cosméticos na lista, a maior parte dos itens proibidos é fabricada pela empresa Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, especializada em produtos para alisamento capilar. Segundo o órgão, os produtos estavam sendo comercializados sem registro ou regularização, o que impede a comprovação de segurança e eficácia.

Em nota, a Anvisa reforçou que produtos não registrados “não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia”, podendo representar risco à saúde do consumidor. A empresa foi notificada para realizar a regularização junto ao órgão.

Outra marca afetada pela decisão é a Ozonteck, da empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, que foi obrigada a remover do mercado todos os produtos à base de ozônio. A Anvisa explicou que, embora esses itens estejam registrados como cosméticos, o próprio fabricante afirma que eles possuem atividade farmacológica, o que não é permitido para essa categoria.

Entre os produtos da Ozonteck estão oito linhas distintas, incluindo sabonetes, cremes dentais, tônicos capilares e condicionadores, tanto de uso adulto quanto infantil. A medida também afeta outro item do setor de beleza: a Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, que teve a comercialização e o uso suspensos.

Confira, abaixo, a lista dos produtos suspensos:

Cosmoética

  • Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos)  
  • Realinhamento Térmico – MS Professional (todos)   
  • Realinhamento Térmico – Tarrare Profissional (todos)   
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)   
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)  
  • Gloss Liss – Liberty Hair (todos)  
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos)  
  • Progressiva Santore (todos)  
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos)  
  • Creme Progressiva Luna System (todos)  
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)  
  • Progressiva Glowme (todos)
  • Progressiva Diversi Hair (todos) 
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)  
  • Progressiva Care (todos)  
  • Progressiva JL Professional (todos)  
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)  
  • Liss Extreme – Profissional Zelo Hair (todos)  
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)  
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)  
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)  
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)  
  • Progressiva Perfect Liss (todos)  
  • Selagem Chilena Ledebut (todos)  
  • Prohibida Bravie (todos)  
  • Complexo Redutor – Terrare Profissional (todos)  
  • Liberadah Bravie (todos)  
  • Volume Control – Profissional Zelo Hair (todos)  
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)  
  • Educ Hair Edumi (todos)  
  • Release Ledebut (todos)  
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos)  
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos)  
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)  
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos)  
  • Esse Liso É Um Luxo – Savassi (todos)  
  • Liso Perfeito – SA Carrias (todos)  
  • BTX Premium – Asaphepro (todos)  
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)  
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos)  
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)  
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)  
  • Botox Blueberry Umecthair (todos)  
  • Botox Queen Hair (todos)  
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos)   
  • Botox Branco Perla Profissional (todos)  
  • Botox Matizador Kalainne (todos)  
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos)  
  • Botox XG Forest Hair (todos)   
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)  
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos)  
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)  
  • Selagem Perla Profissional (todos)  
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)  
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos) 
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)   
  • Selagem Kalainne (todos)   
  • Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)   
  • Gloss Selagem Umecthair (todos)   
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)   
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)   
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos)   
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos)   
  • Selagem Gold – Ledebut (todos)   
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos) 
  • Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)  
  • Selagem Extreme Kalainne (todos)  
  • Realinhamento Térmico – Oriente Beauty (todos)  
  • Máscara Realinhamento (todos) 

Ozonteck

  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos) 
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos) 
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)  
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos) 
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos) 
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)  
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos) 
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna

Source link