Com a evolução da tecnologia e a digitalização acelerada da vida moderna, os aplicativos de celular se tornaram ferramentas essenciais para comunicação, trabalho, entretenimento e bem-estar. Em 2025, o Brasil continua entre os países que mais consomem aplicativos no mundo, refletindo uma população conectada, curiosa e adaptável às inovações digitais.

Neste artigo, você vai conhecer os aplicativos mais populares entre os brasileiros em 2025, divididos por categorias, e entender por que eles se destacam no cotidiano.

O cenário atual dos aplicativos no Brasil

O Brasil tem mais de 250 milhões de smartphones em circulação e os brasileiros passam, em média, 5 horas por dia usando apps — especialmente redes sociais, mensageiros, bancos digitais, jogos e ferramentas de produtividade.

A popularização da internet 5G, o avanço da inteligência artificial e o aumento do trabalho remoto e híbrido têm impulsionado o uso de aplicativos ainda mais versáteis e personalizados.

Aplicativos de redes sociais e comunicação

1. WhatsApp

Continua sendo o app mais usado no país, servindo tanto para mensagens pessoais quanto para negócios, suporte ao cliente e até aulas online.

2. Instagram

Com novos recursos baseados em inteligência artificial e uma integração ainda mais fluida com o Reels, o Instagram mantém sua posição como líder em conteúdo visual.

3. TikTok

Dominando o entretenimento rápido e dinâmico, o TikTok é extremamente popular entre jovens e influenciadores. Em 2025, está ainda mais forte com conteúdos educacionais e comerciais.

4. Threads

A alternativa da Meta ao Twitter/X cresceu entre os brasileiros, especialmente entre profissionais e criadores de conteúdo em busca de uma rede com menos polarização.

5. Telegram

Embora menos popular que o WhatsApp, o Telegram atrai usuários por suas funcionalidades avançadas como canais, bots e envio de arquivos grandes.

Aplicativos financeiros e bancos digitais

6. Nubank

Referência em banco digital, o Nubank continua a liderar com serviços simples, interface amigável e funcionalidades como investimentos, empréstimos e conta PJ.

7. PicPay

Além de transferências e pagamentos, o PicPay virou uma plataforma completa de cashback, marketplace e compras com QR Code.

8. Mercado Pago

Integrado ao ecossistema do Mercado Livre, é amplamente usado para compras, recargas, pagamentos de boletos e parcelamentos.

9. Inter

Com forte crescimento, o Banco Inter oferece conta digital, investimentos, shopping integrado e soluções para empresas.

Aplicativos de transporte e mobilidade

10. Uber

Mesmo com maior concorrência, o Uber mantém posição dominante em grandes cidades, com diversas modalidades de corrida e entregas.

11. 99

Cresce nas regiões metropolitanas com preços competitivos e integração com o sistema de transporte público.

12. Google Maps

O favorito para navegação, o Google Maps em 2025 oferece recursos de realidade aumentada, dados de trânsito em tempo real e rotas personalizadas.

Aplicativos de delivery e alimentação

13. iFood

Líder absoluto no Brasil, o iFood continua inovando com drones de entrega, lojas virtuais e parcerias com supermercados.

14. Rappi

Com foco em serviços premium, o Rappi é mais usado em grandes capitais, oferecendo desde refeições até compras em farmácia e pet shops.

15. Zé Delivery

Especializado em bebidas, o Zé Delivery cresceu no mercado e virou presença garantida em festas e eventos familiares.

Aplicativos de produtividade e trabalho

16. Google Drive / Docs

Essencial para quem trabalha online, os apps do Google são ideais para criação, edição e compartilhamento de documentos em tempo real.

17. Notion

O Notion se tornou um dos aplicativos favoritos para organização pessoal e profissional, com suporte a agendas, bancos de dados e colaboração.

18. Canva

Muito utilizado por criadores de conteúdo e pequenas empresas, o Canva oferece recursos de design acessíveis até para iniciantes.

19. Trello e Asana

Apps para gestão de tarefas e projetos que cresceram com o aumento do home office e da cultura de equipes remotas.

Aplicativos de bem-estar e saúde

20. Meditopia

O aplicativo de meditação ganhou força com a busca por equilíbrio emocional e saúde mental. Oferece meditações guiadas, músicas relaxantes e exercícios de respiração.

21. Samsung Health / Apple Health

Esses apps reúnem dados de sono, passos, batimentos cardíacos e alimentação, ajudando o usuário a acompanhar sua saúde.

22. MyFitnessPal

App voltado para nutrição e contagem de calorias, utilizado por quem quer perder peso ou melhorar hábitos alimentares.

Aplicativos de entretenimento e streaming

23. YouTube

Plataforma mais usada para vídeos longos e curtos, o YouTube segue firme com novos recursos para criadores e integração com podcasts.

24. Netflix

Mesmo com concorrência, a Netflix continua como referência em streaming de séries e filmes, com conteúdo nacional em destaque.

25. Spotify

O serviço de música mais usado no Brasil, com playlists personalizadas, podcasts exclusivos e integração com outros dispositivos.

26. Globoplay

Com investimento em conteúdo jornalístico e novelas clássicas, o Globoplay tem boa penetração no mercado brasileiro.

Aplicativos de compras e marketplace

27. Shopee

Com promoções agressivas e frete grátis, a Shopee ainda conquista os consumidores brasileiros, especialmente em categorias de baixo custo.

28. Mercado Livre

Referência em logística, o Mercado Livre cresceu com foco em velocidade de entrega e segurança nas transações.

29. Amazon

Com expansão dos centros de distribuição no Brasil, a Amazon ganhou mercado com entregas rápidas e acervo diversificado.

Tendências entre os apps em 2025

Inteligência Artificial integrada em apps de edição de imagem, produtividade e atendimento ao cliente

Assistentes pessoais de IA, como chatbots avançados integrados a serviços

Super apps, com múltiplas funcionalidades em uma só plataforma (pagamento, chat, entregas, etc.)

Segurança digital, com autenticação por biometria e criptografia avançada

Conclusão: Um universo digital cada vez mais presente

Os aplicativos não são mais apenas ferramentas — são extensões do nosso estilo de vida. Eles nos conectam, informam, entretêm, organizam e até cuidam da nossa saúde.

Saber escolher bem os apps que usamos é também uma forma de cuidar do nosso tempo, da nossa privacidade e do nosso bem-estar. E com tantas opções disponíveis, o ideal é encontrar aqueles que realmente fazem sentido para a sua rotina.