Um homem foi morto em um confronto com a Polícia Militar, na madrugada deste sábado (20), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo a corporação, ele teria fugido de uma abordagem, após a ex-companheira denuncia-lo por violência doméstica.
De acordo com a PM, a mulher teria informado que o homem estaria em frente a sua casa com comportamento agressivo e a ameaçando com uma arma. Ao chegarem no local da ocorrência, o suspeito teria passado de carro.
Ao ser abordado por policiais, ele fugiu avançando sinais, dirigindo na contramão e ultrapassando em faixas contínuas. Segundo a PM, uma equipe da Central de Operações Policiais Militares (COPOM) foi acionada para auxiliar na ação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da fuga. Assista abaixo.
Cena de filme
Conforme a corporação, durante a perseguição, o suspeito teria tentado atropelar um PM e, com a intenção de pará-lo, a equipe teria disparado contra o pneu do carro. Porém, o homem apenas desistiu da fuga quando bateu em uma moto estacionada.
Neste momento, durante a abordagem, a PM afirma que o homem teria apontado a arma para a equipe e, por isso, de acordo com a corporação, “houve a necessidade” de atirar nele.
Os serviços de emergência foram acionados. Porém, o homem morreu no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.
Segundo a PM, dentro do carro do suspeito foram encontradas uma pistola Taurus PT-57, com carregador com capacidade para 15 munições, 9 munições intactas, além de quatro embalagens com substância análoga à cocaína.
De acordo com a polícia, será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) com o
objetivo de apurar as circunstâncias do caso.
