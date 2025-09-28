Depois de os dois infiltrados virarem peões oficiais de A Fazenda 17 e Gabily ser confirmada como a primeira eliminada da temporada, a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões começou oficialmente. Nada menos do que 25 peões seguem confinados, mas apenas um levará a bolada para casa. Para quem vai sua torcida no reality rural? Vote na enquete do Notícias da TV.
Na primeira semana, antes de Carol Lekker e Matheus Martins serem desmascarados como “espiões” e ganharem a chance de entrar no jogo, o pódio de favoritos do público era formado por Dudu Camargo, Yoná Sousa e Gaby Spanic.
Também compõem o elenco de A Fazenda 17: o ator Creo Kellab; a atriz e influenciadora Duda Wendling; o publicitário Fabiano Moraes, pai da ex-BBBViih Tube; e o ator Fernando Sampaio, ex-A Grande Conquista.
O ator Guilherme Boury; a DJ e dançarina Kathy Maravilha, ex-Bonde das Maravilhas; e o lutador Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, foram confinados na sede de Itapecerica da Serra (SP).
O time dos influenciadores digitais conta com Maria Caporusso, que participou do Casamento às Cegas 3; e com Martina Sanzi, veterana do De Férias com o Ex. A jornalista Michelle Barros, ex-Globo, é uma das famosas que surpreendeu ao topar o desafio do confinamento; ao contrário do ex-BBB Nizam Hayek, que já está acostumado a realities do gênero.
A empresária e influencer Rayane Figliuzzi se tornou conhecida após assumir o namoro com o pagodeiro Belo; enquanto Renata Muller chamou a atenção por causa do seu relacionamento com o ator Victor Pecoraro; e Saory Cardoso ficou famosa ao se envolver com Marcello Novaes –mais especificamente, após romper com o ator porque havia feito procedimentos cirúrgicos.
O ator Shia Phoenix também teve uma namorada famosa –a atriz Lidi Lisboa, com quem quase foi para o Power Couple; e Tamires Assis se tornou um nome popular após se envolver com Davi Brito; curiosamente, o criador do bordão “calma, calabreso”, o comediante Toninho Tornado, também está no reality.
Fecham o time de peões de 2025 o estilista Walério Araújo, que já vestiu famosas como Paris Hilton e Hailey Bieber; o cantor Wallas Arrais, ex-namorado de Mileide Mihaile; e o modelo e influenciador Will Guimarães, ex-Rancho do Maia.
Enquete
Quem vai ser o campeão de A Fazenda 17?
As enquetes não têm caráter científico, apenas mostram uma tendência de parte dos telespectadores de A Fazenda 17. A votação da roça acontece no R7, site oficial da Record.