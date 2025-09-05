O idoso Vileci Artigenio Fernandes, de 75 anos, que estava desaparecido em Alta Floresta (804 km de Cuiabá), foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (3). Ele estava pelado e caído dentro de um curral. O sumiço dele mobilizou familiares, vizinhos e viaturas do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre as causas da morte.
Vileci, que possuía Alzheimer, desapareceu após ter saído de casa no bairro Vila Nova. Na manhã desta quarta-feira, um trabalhador encontrou o corpo ao sair para trabalhar na propriedade rural. A bicicleta do idoso também foi encontrada no local. As roupas estavam caídas perto do corpo.
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local para adoção dos procedimentos cabíveis e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso.
Fonte: Terra MT Digital