A Apple afirmou que irá adiar a oferta de novos recursos planejados para usuários na União Europeia (UE), como o serviço de rastreio e registro de “lugares visitados”, quando lançar a atualização de software iOS 26 ainda este ano, pois as regulamentações estão tornando mais difícil trazê-los para o mercado na região.
A fabricante do iPhone disse que ainda está analisando outros recursos que podem não estar disponíveis na UE e trabalhando para encontrar soluções para entregar recursos o mais rápido possível.
A gigante norte-americana precisa cumprir o Digital Markets Act (DMA), uma lei europeia projetada para conter o poder de mercado das maiores empresas de tecnologia do mundo.
A Apple criticou a norma e disse que ela degrada a qualidade de seus produtos, expõe os usuários a riscos de privacidade e segurança e torna mais complicado o lançamento de novos recursos de software na Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado