A dura rotina de deslocamento de Sabina Simonato se assemelha à de milhões de moradores da maior metrópole do país
21 ago
2025
– 09h04
(atualizado às 09h24)
Sabina Simonato pode deixar o ‘Bom Dia Sábado’, apresentado por ela e Marcelo Pereira desde a estreia em janeiro.
A jornalista tem tido apenas o domingo de folga, já que bate cartão de segunda a sexta no comando do ‘Bom Dia São Paulo’ e na participação no ‘Bom Dia Brasil’.
Moradora de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ela acorda no meio da madrugada e dirige 50 km entre ida e volta para trabalhar na Globo, localizada no Brooklin, zona sul da capital.
Status elevado
Na Globo desde 2010, Sabina, de 40 anos, está com o prestígio em alta na emissora. Ao assumir o ‘BDSP’, minimizou rapidamente o impacto negativo da demissão abrupta de Rodrigo Bocardi. O telejornal até ganhou mais audiência.
A coluna apurou que o nome dela é cotado para o rodízio de apresentadores do ‘Jornal Hoje’. Uma vaga foi aberta com a ida de Nilson Klava para o escritório da emissora em Nova York. Caso a promoção ocorra, ela terá de trabalhar eventualmente nos plantões de sábado, quando o titular César Tralli tira folga.
Gente como a gente
Sabina Simonato seguiu o tom informal do antecessor e acerta nos comentários improvisados, especialmente quando faz a defesa dos usuários de serviços públicos.
Mantém boa relação com os colegas de estúdio e interação positiva com os repórteres que fazem as entradas ao vivo.
Tornou-se um exemplo de âncora que humaniza o jornalismo sem perder o foco na notícia e sabe conduzir o telejornal com leveza.