Em 2025, Arrascaeta completa 10 anos atuando no Brasil. Seu primeiro clube no país foi o Cruzeiro, adversário do Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã. O uruguaio teve passagem marcante por Minas Gerais, com dois títulos da Copa do Brasil, mas foi no Rio de Janeiro que firmou laços e acumulou recordes pessoais. No domingo, bateu mais um ao alcançar a temporada mais goleadora da carreira, com 19 gols marcados.
Arrascaeta alcança ano mais artilheiro da carreira e planeja aposentadoria no Flamengo
