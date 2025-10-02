Em 2025, Arrascaeta completa 10 anos atuando no Brasil. Seu primeiro clube no país foi o Cruzeiro, adversário do Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã. O uruguaio teve passagem marcante por Minas Gerais, com dois títulos da Copa do Brasil, mas foi no Rio de Janeiro que firmou laços e acumulou recordes pessoais. No domingo, bateu mais um ao alcançar a temporada mais goleadora da carreira, com 19 gols marcados.

