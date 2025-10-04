O Arsenal, vice-líder da Premier League, vai receber o West Ham, penúltimo colocado, neste sábado (4), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada da competição, com transmissão ao vivo do Disney+.
O duelo de opostos é essencial para os dois clubes de Londres. Os Gunners, que somam 13 pontos, precisam vencer para não haver o risco de se afastar da liderança, hoje ocupada pelo Liverpool, que tem 15.
O West Ham tenta escapar da zona de rebaixamento. O time soma quatro pontos, um a menos que o Nottingham Forest, primeira equipe fora das posições da degola.
O Arsenal vem de vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, fora de casa, na última rodada – e ainda bateu o Olympiacos por 2 a 0, no meio da semana, pela Champions League.
Já o West Ham empatou no último jogo da competição nacional, contra o Everton, por 1 a 1.
Onde assistir a Arsenal x West Ham?
A partida entre Arsenal e West Ham terá transmissão ao vivo do Disney+.
Prováveis escalações de Arsenal x West Ham:
O Arsenal terá os desfalques dos lesionados Havertz, Gabriel Jesus, Madueke e Hincapié. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que se machucou e foi substituído por precaução na última partida, é dúvida.
O time de Mikel Arteta deve ir a campo com: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães (Mosquera) e Calafiori; Rice, Norgaard e Eze; Saka, Martinelli e Merino.
Pelo lado do West Ham, os desfalques são Wan-Bissaka, lesionado, e Tomás Soucek, suspenso.
O treinador Nuno Espírito Santos deve escalar: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Potts, Bowen, Paquetá, Mateus Fernandes e Summerville; Fullkrug.