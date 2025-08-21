Ao conquistar o título na grama de Wimbledon neste sábado, a polonesa Iga Swiatek se tornou a única tenista em atividade a conquistar Grand Slams em três superfícies diferentes. A ex-número um do mundo e que vai aparecer na terceira colocação na segunda-feira já tinha sido campeã quatro vezes no saibro de Roland Garros e uma na quadra dura do US Open.
“Parece que as emoções são maiores aqui porque em Roland Garros eu sei que posso jogar bem e posso mostrar isso todos os anos”, afirmou a vencedora de Wimbledon. “Aqui, eu não tinha certeza disso. Eu também precisava provar isso para mim.”
E ela provou isso de maneira épica, vencendo a final contra Amanda Anisimova por duplo 6/0. “Estou orgulhosa, já que ninguém poderia prever isso”, afirmou a campeã de Wimbledon. “O tênis continua me surpreendendo, e eu continuo me surpreendendo.”
Com 6/0 e 6/0, ela igualou um feito que só havia sido conquistado uma vez em decisões de Grand Slams na Era Aberta, a partir de 1968. A alemã Steffi Graf foi campeã assim em Roland Garros, em 1988. A polonesa classificou o tênis como um “esporte mental”, no qual é necessário uma soma de fatores para a conquista de títulos. “É preciso jogar bem, estar bem fisicamente e não estar cansada, o que significa fazer bons jogos anteriormente, sem desperdiçar muito tempo em quadra, com muito foco.”
Para Swiatek, finais podem ser afetadas por causa do estresse e tudo mais. Ao dominar a norte-americana Anisimova neste sábado, ela se juntou a Margaret Court e Monica Seles como as únicas mulheres, na Era Aberta, a vencer as seis primeiras decisões de Grand Slams. No lado masculino, Roger Federer triunfou em suas sete primeiras finais, e Carlos Alcaraz pode se juntar a Swiatek se derrotar Jannik Sinner na final deste domingo.