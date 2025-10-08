As Filhas da Senhora Garcia, em exibição pelo SBT, chega a sua
última semana com alguns conflitos ainda em abertos. O episódio desta terça-feira (7) mostra o desenrolar de algumas situações.

Rocío confronta Mar, acusa
Valéria de manipular seu filho e diz que Luís roubou seu bebê. Durante um ataque, ela empurra Mar que, grávida, cai e desmaia.

Camila e Juan assinam os papéis do divórcio. Emocionada, ela afirma que aprendeu com ele que o dinheiro não é o mais importante quando se está ao lado de quem se ama.


Luís reúne Artur e Nicolás para uma conversa franca. Ele propõe que ambos respeitem a decisão de Valéria sobre com quem a moça deseja ficar. Pouco depois, Valéria confessa a
Mar que decidiu se afastar de ambos.

Mais tarde, Valéria se declara para Artur e revela sua confusão: por um lado, ele a afastou de sua vida; por outro, Nicolás sempre esteve ao seu lado.

Na prisão, Paula revela a Chema que tem uma notícia capaz de abalar os Portilla. No entanto, para colocar seu plano em prática, precisa convencer Leonardo a visitá-la.

Enquanto isso, Rocío tenta se reaproximar de Artur, mas é ignorada por ele, o que só aumenta sua frustração. Valéria descobre que
Ofélia sofreu diversos abusos do pai, mas permaneceu em silêncio para proteger as filhas.

Ofélia, por sua vez, vê uma foto das filhas em uma revista e, emocionada, acredita que elas estão melhor sem sua presença.

Sinopse ‘As Filhas da Senhora Garcia’


Ofélia Garcia (María Sorté) é uma mulher que sonha com luxo e riquezas. Acredita que o caminho mais curto para isso pode ser a fama, por isso cuida obsessivamente da beleza de sua filha mais nova, Mar (Ela Velden).

Ela leva a menina a comerciais, testes e castings. Em contraste, Valeria (Oka Giner), a filha mais velha, trabalha duro, sustenta a família e acredita que seu esforço é a única saída. Por isso, vive em constante conflito com a mãe.

A história ganha novos dramas quando Ofélia consegue um emprego como governanta na mansão da influente
família Portilla, recentemente abalada pela morte da matriarca.



