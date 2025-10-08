As Filhas da Senhora Garcia, em exibição pelo SBT, chega a sua
última semana
Rocío confronta Mar, acusa
Valéria
Camila e Juan assinam os papéis do divórcio. Emocionada, ela afirma que aprendeu com ele que o dinheiro não é o mais importante quando se está ao lado de quem se ama.
Mais tarde, Valéria se declara para Artur e revela sua confusão: por um lado, ele a afastou de sua vida; por outro, Nicolás sempre esteve ao seu lado.
Na prisão, Paula revela a Chema que tem uma notícia capaz de abalar os Portilla. No entanto, para colocar seu plano em prática, precisa convencer Leonardo a visitá-la.
Enquanto isso, Rocío tenta se reaproximar de Artur, mas é ignorada por ele, o que só aumenta sua frustração. Valéria descobre que
Ofélia, por sua vez, vê uma foto das filhas em uma revista e, emocionada, acredita que elas estão melhor sem sua presença.
Sinopse ‘As Filhas da Senhora Garcia’
Ofélia Garcia
Ela leva a menina a comerciais, testes e castings. Em contraste, Valeria (Oka Giner), a filha mais velha, trabalha duro, sustenta a família e acredita que seu esforço é a única saída. Por isso, vive em constante conflito com a mãe.
A história ganha novos dramas quando Ofélia consegue um emprego como governanta na mansão da influente
família Portilla