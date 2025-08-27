Um homem de 42 anos, de origem haitiana, foi socorrido na noite deste domingo (24) após ser espancado na Rua Juscelino Kubistchek, localizada atrás da Rodoviária de Cascavel. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM).
De acordo com as informações, os socorristas foram chamados por moradores que encontraram o homem caído na calçada. Ao chegar ao local, as equipes constataram que a vítima apresentava contusões no rosto e crânio, decorrentes das agressões, além de suspeita de fratura no nariz.
A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram presentes na cena, porém não foi possível determinar a motivação do crime, se teria sido um assalto ou outro tipo de agressão. Isso se deve ao fato de a vítima não falar português, o que dificultou a comunicação com os agentes.
Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, onde recebeu cuidados médicos.