Leila, que matou Odete na versão original de Vale Tudo, vai ter um destino diferente no remake
Leila (Carolina Dieckmmann) tirou a vida de Odete Roitman (Debora Bloch) na versão original de Vale Tudo. A loira descobre que Fátima (Bella Campos) é amante de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e resolve atirar contra a inimiga.
O problema é que a ex de Ivan (Renato Góes) dá vários disparos na direção de uma sombra que acredita ser a rival, mas era a dona da TCA, que estava confrontando o pai de Tiago (Pedro Waddington) após descobrir falcatruas do corrupto.
IMPUNIDADE NO FIM
A assassina consegue fugir para fora do país com o esposo e Bruno (Miguel Moro) num avião. Nesse momento que acontece a cena que ficou imortalizada: Marco Aurélio dá uma banana para o Brasil ainda dentro da aeronave e escapa de pagar pelos crimes.
Na nova versão, escrita por Manuela Dias, parece que o destino será diferente. De acordo com o jornal O Globo, uma sequência misteriosa do penúltimo capítulo dá a entender que o casal será pego pela polícia num aeroporto clandestino. Leila pode acabar indo para a cadeia, dependendo do que o marido diga, ou ficará novamente na pobreza, já que o dinheiro desviado será bloqueado pelas autoridades.
CAROLINA DIECKMMANN FALA SOBRE A LEILA DE VALE TUDO
Entrevistada pelo Na Telinha, Carolina Dieckmmann falou sobre viver a Leila de Vale Tudo. “Desde o momento em que peguei a Leila, não consigo identificar a Leila escrita com as poucas lembranças que tenho dela. Para mim, já é uma personagem muito diferente no texto. Embora o drama e a trama sejam no mesmo lugar, essa mulher mudou muito”, declarou a famosa.
VAI MATAR DE NOVO?
A artista comentou também sobre a possibilidade da personagem matar Odete Roitman novamente. “Eu acho que todo mundo [do elenco] gostaria [de ser o assassino de Odete], mas não espero isso. Não tenho essa expectativa mesmo. Na verdade, tenho até a expectativa de não ser eu. Acho natural que ela [a autora] queira colocar outra pessoa”, indicou a estrela.