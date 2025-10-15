Uma operação da equipe da UPS Santa Cruz da Polícia Militar, resultou na apreensão de um veículo carregado com cigarros contrabandeados na madrugada desta quarta-feira (15) na BR-277, em Cascavel. O condutor foi preso em flagrante após tentativa de fuga.
De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento no perímetro urbano da rodovia, nas proximidades do Lago de Cascavel, quando desconfiaram de um Chevrolet Astra, que aparentava estar carregado. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.
Os militares iniciaram um acompanhamento tático que terminou a poucos quilômetros depois, nas proximidades do Trevo Cataratas, onde o veículo foi interceptado. Durante a vistoria, os policiais constataram que o carro estava completamente tomado por caixas de cigarros contrabandeados, cobrindo inclusive bancos e porta-malas.
O motorista afirmou aos policiais que havia carregado o veículo em Foz do Iguaçu e que levaria a carga até a cidade de Campo Mourão.
O material apreendido foi encaminhado ao depósito da Receita Federal, onde será contabilizado e ficará à disposição das autoridades competentes. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça. Já o automóvel foi removido ao pátio da Polícia Militar.