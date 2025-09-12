Raymond Cruz, mais conhecido por interpretar Tuco Salamanca em Breaking Bad, foi preso no último dia 8 de setembro, em Los Angeles. Cruz, acusado de agressão leve, supostamente atingiu com água a filha de um vizinho, utilizando uma mangueira de jardim.
O episódio ocorreu enquanto ele lavava seu carro em Silverlake e pediu que a jovem se afastasse. Ao não ser atendido, teria aspergido água sobre ela. A polícia de Los Angeles classificou o incidente como contravenção.
Raymond Cruz se destacou como Tuco Salamanca, personagem famoso em Breaking Bad e Better Call Saul. Além de ser um antagonista marcante, sua atuação o tornou conhecido no mundo do entretenimento.
Após sua prisão, Cruz foi liberado e deve comparecer ao tribunal em 1º de outubro. A responsabilidade do caso recai sobre o Procurador da Cidade de Los Angeles, que analisará a contravenção. Em situações similares, oferece-se ao acusado a possibilidade de participar de cursos de controle de raiva em troca do arquivamento do caso.
Breaking Bad
No dia 29 de setembro de 2013, “Breaking Bad” exibiu seu último episódio, marcando um ponto decisivo na televisão. Criada por Vince Gilligan, a série foi protagonizada por Bryan Cranston, que interpretava Walter White, um professor de química que se transforma em traficante de metanfetamina.
O impacto duradouro de “Breaking Bad” continua a ressoar na cultura pop e na forma como séries de TV são produzidas.
“Breaking Bad” foi ao ar entre 2008 e 2013, durante cinco temporadas, e é amplamente lembrada por seus elementos narrativos cativantes e personagens complexos.
“Breaking Bad” recebeu 16 prêmios Emmy, destacando-se como uma das principais séries do século 21. A série ganhou destaque pela qualidade da escrita, direção e cinematografia inovadora.