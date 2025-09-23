O Athletic Bilbao recebe o Girona nesta terça-feira, 23, pela 6ª rodada da La Liga, no San Mamés, às 14 horas (horário de Brasília).
+ Todos os jogos de hoje: onde assistir, horários e escalações
O Athletic enfrenta um momento de pressão, embora não desesperador. O time dirigido por Ernesto Valverde busca recuperação após uma sequência de três derrotas seguidas nas últimas partidas. Mandante, Bilbao precisa ajustar principalmente seu ataque, que tem demonstrado pouca eficiência, sem marcar nos últimos três jogos. A equipe conta com o desfalque de peso de Nico Williams, que está lesionado e deve ficar fora até o começo de outubro.
O Girona, por sua vez, vive crise ainda mais acentuada. Com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas, ocupa a lanterna da La Liga. O time sofre com a falta de rendimento coletivo, muitos jogadores fora por lesão, suspensão ou convocações, e ainda tenta encontrar soluções para não se ver ainda mais afundado.
Nos últimos 10 jogos entre Athletic e Girona: Bilbao venceu 5 vezes, Girona 4 vezes, e houve 1 empate.
Como assistir ao jogo entre Athletic Bilbao e Girona hoje?
Athletic Bilbao e Girona vão jogar nesta terça-feira, 23, às 14 horas (horário de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, no San Mamés. A partida terá transmissão da ESPN4 e do streaming Disney+.
Prováveis escalações:
Athletic Bilbao: Unai Simón, Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer e Maroan Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.
Girona: Dominik Livakovic, Arnau Martínez, Alejandro Francés, Daley Blind, Hugo Rincón, Álex Moreno, Azzedine Ounahi, Jhon Solís, Iván Martín, Yaser Asprilla e Vladyslav Vanat. Técnico: Míchel.
Odds para Athletic Bilbao e Girona:
Resultado final
Betano: Athletic Bilbao (1.47) – Empate (4.50) – Girona (6.90)
Bet 365: Athletic Bilbao (1.42) – Empate (4.50) – Girona (7.50)