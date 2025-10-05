Atlético-GO x Athletico-PR se enfrentam neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), em duelo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Antônio Accioly, Goiânia.

Invicto há sete rodadas, o Dragão soma quatro vitórias e três empates no período. Ainda assim, está na 9ª posição, com 42 pontos — seis a menos que o Athletico, que abre o G4.

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo Foto: Arte/Estadão

Já o Furacão reagiu na competição e emplacou uma sequência positiva que recolocou a equipe na briga pelo acesso: ocupa a 4ª colocação, com 48 pontos.

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

  • DATA: 5 de outubro (domingo)
  • HORÁRIO: 20h30 (de Brasília)
  • LOCAL: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR: ONDE ASSISTIR AO VIVO

  • RedeTV (TV aberta)
  • ESPN (TV fechada)
  • Desimpedidos (YouTube)
  • SportyNet (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO

  • ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins, Guilherme Romão; Ronald, Robert, Yuri; Kauan, Maranhão, Kevin. Técnico: Rafael Lacerda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

  • ATHLETICO-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre, Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu, Esquivel; Luiz Fernando (Leozinho), Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR

  • 30/09: Goiás 0 x 0 Atlético-GO – Série B
  • 27/09: Operário 0 x 1 Athletico-PR – Série B

