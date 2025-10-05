Atlético-GO x Athletico-PR se enfrentam neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), em duelo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Antônio Accioly, Goiânia.
Invicto há sete rodadas, o Dragão soma quatro vitórias e três empates no período. Ainda assim, está na 9ª posição, com 42 pontos — seis a menos que o Athletico, que abre o G4.
Já o Furacão reagiu na competição e emplacou uma sequência positiva que recolocou a equipe na briga pelo acesso: ocupa a 4ª colocação, com 48 pontos.
ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- DATA: 5 de outubro (domingo)
- HORÁRIO: 20h30 (de Brasília)
- LOCAL: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia
ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR: ONDE ASSISTIR AO VIVO
- RedeTV (TV aberta)
- ESPN (TV fechada)
- Desimpedidos (YouTube)
- SportyNet (YouTube)
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO
- ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins, Guilherme Romão; Ronald, Robert, Yuri; Kauan, Maranhão, Kevin. Técnico: Rafael Lacerda.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR
- ATHLETICO-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre, Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu, Esquivel; Luiz Fernando (Leozinho), Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR
- 30/09: Goiás 0 x 0 Atlético-GO – Série B
- 27/09: Operário 0 x 1 Athletico-PR – Série B