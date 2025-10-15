Kate McKinnon foi confirmada no elenco da terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, do Disney+, como estrela convidada recorrente. A atriz viverá Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, em uma participação que promete ser marcante na nova fase da série.
De acordo com a descrição oficial da personagem, Afrodite “pode mudar sua aparência conforme quem a observa” e só concordará em ajudar Percy Jackson (Walker Scobell) se tiver certeza de que ele compreende “o poder e a importância do amor”.
McKinnon é conhecida por sua trajetória em Saturday Night Live, onde fez parte do elenco entre 2012 e 2022, conquistando dez indicações ao Emmy e vencendo duas vezes. Nos cinemas, participou de produções como O Escândalo(2019), Yesterday (2019), Meu Ex é um Espião (2018) e o reboot de Caça-Fantasmas (2016). Mais recentemente, interpretou a “Barbie Estranha” no sucesso Barbie (2023), de Greta Gerwig, e Carole Baskin na minissérie Joe vs. Carole (2022).
Tudo sobre Percy Jackson e os Olimpianos
Percy Jackson e os Olimpianos conta a história fantástica de um semideus moderno de 12 anos, Percy Jackson, que está apenas começando a lidar com seus recém-descobertos poderes sobrenaturais quando Zeus o acusa de roubar seu raio-mestre de relâmpagos. Agora, Percy precisa percorrer toda a América para encontrá-lo e restaurar a ordem no Olimpo.
Lançada em 2023, a série do Disney+ é baseada nos adorados romances de Rick Riordan, que começaram em 2005 com O Ladrão de Raios e se tornaram um grande sucesso. Antes da série, a franquia Percy Jackson foi adaptada para dois filmes estrelados por Logan Lerman como o personagem-título.
A segunda temporada vai adaptar o segundo livro da franquia, O Mar de Monstros. Já a terceira vai adaptar o terceiro livro, A Maldição do Titã.
O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.
Outros atores ainda fazem parte do elenco, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano. Lance Reddick interpreta Zeus e Toby Stephens vive Poseidon.
Entre os novos rostos do segundo ano estão Timothy Simons como Tântalo; Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho como as Irmãs Cinzentas; Daniel Diemer como Tyson; e Tamara Smart como Thalia.
A 1ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos está disponível no Disney+. O segundo ano estreará em 10 de dezembro de 2025. Vale lembrar que a série também está renovada para uma 3ª temporada.
