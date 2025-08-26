Na próxima quinta-feira (03), a partir das 19h, será realizada em Cascavel uma audiência pública com o objetivo de debater a criação e instalação de uma Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito no município. A iniciativa é promovida pelo vereador Hudson Moreschi, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e Trânsito da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Policial Madril, Antonio Marcos e Fão do Bolsonaro.
O evento busca reunir representantes dos poderes públicos, entidades ligadas ao trânsito e membros da sociedade civil para discutir a urgência da proposta, diante do preocupante cenário viário local. Entre janeiro e maio de 2025, Cascavel registrou 27 mortes em acidentes de trânsito, sendo 8 na área urbana e 19 nas rodovias que cortam o município.
A audiência contará com a presença de autoridades e especialistas, entre eles o delegado adjunto da Delegacia de Trânsito de Curitiba, Edgar Dias Santana; o presidente do Detran Paraná, Santin Roveda; os deputados estaduais Batatinha e Gugu Bueno; o promotor de Justiça Alex Fadel; o delegado-chefe da Polícia Civil, Rubens Miranda Junior; o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Cícero Tenório; o delegado-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Jorge Lucio dos Santos Coelho; o chefe do Detran, Renato Silva; o prefeito Henrique Mecabô e o vice-prefeito José Ivanir Contato. Também participarão a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite; o diretor da 10ª Regional de Saúde, Rubens Griep; o secretário Municipal de Saúde, Ali Haidar; o presidente da Comissão de Direitos de Trânsito da OAB/Cascavel, Paulo Buarque de Souza; o presidente da ACIC, Marcio Luiz Blazius; e Monica Souza, mãe de Nando, menino atropelado em 2024 no cruzamento das ruas Paraná e Piquiri.
A proposta de criação da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DEDETRAN) em Cascavel tem como inspiração a experiência bem-sucedida da unidade similar em Curitiba, onde o índice de elucidação de mortes no trânsito supera 90%. O objetivo é garantir mais celeridade e eficiência nas investigações de crimes de trânsito, especialmente aqueles com vítimas fatais. A nova delegacia deverá reforçar ações preventivas, por meio de operações integradas entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e órgãos municipais.
A DEDETRAN terá como foco principal a investigação, prevenção e punição de delitos de trânsito, com ênfase nos casos previstos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tratam de homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O atendimento a acidentes com morte será prioritário, com diligências imediatas, levantamento de câmeras, perícias técnicas e oitiva de testemunhas.
Outro objetivo da delegacia é promover a educação no trânsito, por meio de campanhas de conscientização em parceria com o Detran e entidades locais. A expectativa é que a iniciativa contribua para inibir comportamentos de risco, como embriaguez ao volante e excesso de velocidade, além de garantir punição adequada aos infratores.
A participação da sociedade civil é considerada essencial para a construção coletiva de soluções. “Queremos envolver todos os segmentos organizados da comunidade para construir, juntos, uma resposta eficaz a essa realidade alarmante”, afirmou o vereador Hudson Moreschi.