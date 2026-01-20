Australian Open, quando gioca Sinner. Musetti lunedì notte

Il numero 2 al mondo in campo con Gaston alle 9: la partita sarà trasmessa in esclusiva dal canale Eurosport, visibile su Dazn, Timvision e Discovery+, oltre che sulla nuova piattaforma Hbo Max. Lorenzo contro Collignon all’1.30 di notte. Tocca anche a Sonego e Darderi
Tocca, finalmente, a Jannik Sinner. L’azzurro, n.2 al mondo e bicampione in carica all’Australian Open, aprirà la sua campagna per uno storico tris (sarebbe solo il secondo nell’Era Open dopo Djokovic 2019-2021), nella giornata di martedì 20 gennaio. Ufficializzato dalla pubblicazione del programma, l’esordio di Jannik è previsto per le 9 del mattino italiane, primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, contro Hugo Gaston. Dove vedere la partita di Sinner? L’incontro, come tutti gli Australian Open, è trasmesso in esclusiva dal canale Eurosport, visibile su Dazn, Timvision e Discovery+, oltre che sulla nuova piattaforma Hbo Max. Sinner ha vinto entrambi i precedenti sul francese, per quanto risalenti al remoto 2021, sull’indoor di Marsiglia e sul cemento di Miami. Ma, prima del grande candidato alla vittoria finale, non mancherà il tennis azzurro. Tanto sui campi principali quanto secondari.
GLI ITALIANI
—
Lorenzo Musetti, n.5 del mondo, aprirà il suo Australian Open contro Raphael Collignon. I due giocheranno il primo match della sessione diurna, alle 1.30 italiane, sulla Margaret Court Arena: nessun precedente, l’azzurro va in cerca dell’unico quarto di finale Slam ancora mancante nella sua carriera. Poco prima di lui scenderà in campo Luciano Darderi, primo match sulla 1573 Arena dalle 1.00, contro Cristian Garin. La testa di serie n.22 giocherà alla stessa ora di Lorenzo Sonego, opposto a Carlos Taberner sul campo 13 nel match che restituirebbe l’eventuale avversario di Musetti al secondo turno. Luca Nardi sarà invece impegnato sul campo 7 contro Yibing Wu, come terzo match dalle 1.00: ad aprire il programma del campo Errani e Paolini in doppio contro Lumsden/Tang. A completare la truppa azzurra, l’unica italiana in gara nel singolare femminile insieme a Jasmine: Elisabetta Cocciaretto, che giocherà il secondo match dalle 1.00 sul campo 15, alle 2.30 circa, contro Julia Grabher.
Gazzetta digital + Box Panini + Album a soli 80€, il modo più veloce e conveniente per completare la collezione!
I BIG
—
La terza giornata di primi turni completerà la sfilata dei migliori giocatori al mondo. Sulla Rod Laver Arena aprirà, alle 1.30, la campionessa in carica Madison Keys contro l’ucraina Olinykova. A seguire uno dei primi turni più interessanti, tra i mancini Ben Shelton, n.8 del mondo, e Ugo Humbert, fresco finalista ad Adelaide. Chiuderà la giornata, dopo Sinner, Naomi Osaka contro Antonia Ruzic. Nomi altisonanti anche sulla Margaret Court, con due delle più pericolose giocatrici del tabellone femminile. Elena Rybakina, n.5 Wta, contro Kaja Juvan subito dopo Musetti; Belinda Bencic, n.10, aprirà la sessione serale (9.00 del mattino italiane) contro Katie Boulter. La svizzera arriva dalle vittorie in United Cup e dalla soddisfazione di essere la terza giocatrice a ritrovare la top 10 dopo il parto, insieme a Cljisters e Serena Williams. Chiuderà Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2023, contro Shintaro Mochizuki. Tra i match del giorno, da segnalare Dimitrov-Machac, ultimo sulla Kia Arena in piena mattinata italiana, e Prizmic-Duckworth, terzo incontro sul Campo 6. Il vincitore sarebbe l’eventuale avversario di Sinner al secondo turno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA