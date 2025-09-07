O Bahia colocou uma mão no troféu da Copa do Nordeste após derrotar o Confiança pelo placar de 4 a 1, na noite desta quarta-feira (3) no Batistão, em Aracaju, no confronto de ida da decisão da competição.
O jogo
A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni fez uma ótima apresentação no primeiro tempo da partida, abrindo o placar cedo e dominando as ações. Logo aos três minutos Rodrigo Nestor levantou a bola na área em cobrança de escanteio e o atacante uruguaio Lucho Rodríguez bateu de primeira para marcar um belo gol.
O Tricolor continuou melhor na partida e criou várias oportunidades antes do intervalo. Em uma delas, aos 26, Lucho Rodríguez colocou a bola na área, onde o zagueiro Valdo escorregou e acabou deixando o centroavante Willian José livre para escorar de primeira para ampliar a vantagem do Bahia.
O time do técnico Rogério Ceni queria mais, e conseguiu aos 40 minutos, quando o zagueiro Rezende subiu mais que a defesa do Confiança para marcar de cabeça e dar números finais ao placar.
Fonte: Agência Brasil