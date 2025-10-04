A TV Bandeirantes resolveu as pendências financeiras que tinha com a empresa que presta serviços de produção na cobertura da Fórmula 1 e garantiu a presença da repórter Mariana Becker na transmissão a partir do último treino livre para o GP de Singapura.
A repórter não marcou presença nos dois primeiros treinos livres para a 18ª etapa do campeonato e também não esteve presente no dia de entrevistas, na quinta-feira.
A empresa tinha dado um ultimato de 30h para a emissora honrar seus compromissos financeiros, o que não aconteceu. Porém, quando esse prazo venceu, a repórter já estava a caminho de Singapura. Os outros dois membros que viajam para as corridas, o cinegrafista Gianfranco Marchese e o produtor Lucas Brito, não chegaram a embarcar.