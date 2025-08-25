Uma operação da Polícia Militar de Cascavel resultou na apreensão de 10 quilos de maconha na noite deste domingo (24), durante fiscalização realizada na rodoviária da cidade.
Segundo informações fornecidas, um jovem de 20 anos, natural de Itajaí, Santa Catarina, foi detido durante a abordagem. Ele teria adquirido a droga na região de fronteira entre o Paraguai e o Paraná e retornava para Santa Catarina quando foi interceptado pelos policiais militares.
O suspeito foi encaminhado, juntamente com o entorpecente apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde serão adotadas as medidas cabíveis.
A Polícia Militar segue intensificando as ações de fiscalização na região, especialmente em locais estratégicos como a rodoviária, no combate ao tráfico de drogas.