Dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos após uma colisão contra um carro no Jardim Caravelle, em Umuarama. O acidente aconteceu pouco antes das 19h desta quinta-feira (2) e a equipe do Corpo de Bombeiros/Siate prestou socorro às vítimas.
A colisão ocorreu no cruzamento das ruas José Grandi Russi e Mauro Donizeti dos Santos, nas imediações da Arena Castelo. Os veículos envolvidos são uma Honda/CG Titan 125 de cor azul e um Honda/Civic branco.
De acordo com informações coletadas no local, o motociclista trafegava pela rua José Grandi Russi. A motorista do automóvel seguia pela rua Mauro Donizetti dos Santos e teria atravessado a preferencial, que era do condutor da Honda. Neste momento ocorreu a colisão, sendo que a moto atingiu a lateral do carro.
Populares acionaram o Corpo de Bombeiros/Siate para prestar atendimento às duas vítimas, que estavam na CG. Os ocupantes da moto são um homem de 53 anos (possivelmente o condutor) e uma mulher de 46 anos. A princípio, o homem sofreu apenas escoriações e a mulher teve mais ferimentos. Os bombeiros encaminharam os dois para atendimento médico no Hospital Norospar.
Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local da colisão para registrar a ocorrência. Além disso, os policiais constataram que a moto possuía débitos. Por isso, a equipe realizou a apreensão do veículo e o encaminhou para o pátio do 25º Batalhão.
Fonte: OBemdito