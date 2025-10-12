Bella Campos, 27, apareceu com um novo visual e se despediu do chanel cacheado que se tornou característico da vilã Maria de Fátima, de “Vale Tudo”.
Com o fim das gravações, a atriz apareceu em suas redes com fios compridos, lisos e mais claros do comprimento para as pontas. Para as redes, ela exibiu o visual em um vídeo que mostrava que o rabo de cavalo ia até a cintura meio loiro.
“Cabelo da Bebel”, brincou o ator Lucas Leto, em referência à personagem de Camila Pitanga em “Paraíso Tropical”, que usava um aplique semelhante.
As gravações de “Vale Tudo” foram encerradas no sábado 5 de outubro, seguida de algumas comemorações da equipe. O folhetim está em sua reta final e tem previsão de encerramento no dia 17 de outubro, e será substituído por “Três Graças”, do autor Aguinaldo Silva.