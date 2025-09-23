O Benfica recebe o Rio Ave nesta terça-feira, 23, pela Primeira Liga. O jogo será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, com início às 16h15 (horário de Brasília) ou 20h15 (horário local).
O Benfica vive momento de renovação sob o comando de José Mourinho. O técnico português estreou na última partida contra o AVS, quando Os Encarnados venceram por 3 a 0. O clube vinha de uma dura derrota contra o Qarabag pela Champions League, que culminou na demissão do técnico Bruno Lage. A equipe amarga vários desfalques importantes: Alexander Bah, Bruma, Dodi Lukébakio e Manu Silva seguem fora por lesões. A expectativa é de que Mourinho monte um time ofensivo.
O Rio Ave, por sua vez, luta para emplacar bons resultados. A equipe ainda não venceu na competição e conta com três empates e duas derrotas em cinco partidas disputadas. Com desempenho abaixo do esperado nas primeiras rodadas, o time precisa recuperar confiança e pontos fora de casa. O clube também sofre com baixas: Theofanis Bakoulas está fora por lesão grave no ligamento cruzado, e Alfonso Pastor é dúvida por um problema no dedo.
Como assistir ao jogo entre Benfica e Rio Ave hoje?
Benfica e Rio Ave vão jogar nesta terça-feira, 23, às 16h15 (horário de Brasília) ou 20h15 (horário local), em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Português, no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida terá transmissão da ESPN4 e do streaming Disney+ no Brasil e da BTV em Portugal.
Prováveis escalações:
Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis, Franjo Ivanovic. Técnico: José Mourinho.
Rio Ave: Cezary Miszta; Nelson Abbey, Andreas-Richardos Ntoi, Jakub Brabec; Marios Vrousai, João Graça, Brandon Aguilera, Nikolaos Athanasiou; André Luiz, Clayton, Ole Pohlmann. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos.
Odds para Benfica e Rio Ave:
Resultado final
Betano: Benfica (1.20) – Empate (6.40) – Rio Ave (15.50)
Bet 365: Benfica (1.20) – Empate (7.50) – Rio Ave (11.00)