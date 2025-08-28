O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que “à medida que a inflação recua, toda a curva de juros pode cair”. Voltando a pressionar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por uma redução de taxas, ele argumentou que “a inflação está muito controlada” e avaliou que o Fed “parece um pouco paralisado no comando neste momento”.
Durante entrevista à Bloomberg nesta segunda-feira, questionado sobre a possibilidade de presidir o banco central, Bessent disse que fará “o que Trump mandar. Tenho o melhor emprego em Washington agora”.
Ele também informou que o governo vai trabalhar em um sucessor do atual chefe da autoridade monetária norte-americana, Jerome Powell, “nas próximas semanas e meses”.
No campo fiscal, Bessent mostrou otimismo com o projeto de lei tributário em debate no Congresso. Ele declarou estar “confiante de que o projeto de lei será aprovado do jeito que está agora”. “Acredito que projeto será aprovado nas próximas horas e Trump vai assiná-lo até 4 de julho.”
O secretário destacou que o texto ajudará no controle do déficit do país e que, se tudo der certo, “vamos mudar a trajetória e reduzir o nível da dívida com o ‘grande e bonito’ projeto”.
Sobre os impactos econômicos do texto, Bessent defendeu que ele “ajudará a impulsionar a economia, ao mesmo tempo em que controla e reduz os gastos” e que, “com o projeto de lei, os mais necessitados terão benefícios do governo”.
Rebatendo críticas, disse discordar da ideia de que o projeto corta verbas do Medicaid, sem entrar em detalhes.
Questionado sobre o endividamento dos EUA, o secretário questionou: “Por que iríamos tomar empréstimos de longo prazo com essas taxas de juros atuais?”