O Real Betis recebe o Atlético de Madrid nesta segunda, 27, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontecerá no Estadio de la Cartuja, em Sevilha, às 17 horas (horário de Brasília).
Os dois clubes estão com campanhas praticamente idênticas na competição, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota até aqui, somando 16 pontos. O Atlético de Madrid ocupa a 5ª colocação da tabela, enquanto o Real Betis é o 6º pela diferença de um gol no saldo.
O Real Betis, sob o comando de Manuel Pellegrini, tem se mantido competitivo tanto no Campeonato Espanhol quanto na Europa League. A equipe venceu três e perdeu somente uma partida em casa na atual temporada do Campeonato Espanhol. Já o Atlético de Madrid, com Diego Simeone no banco, ainda não venceu como visitante nesta temporada e chega pressionado a manter bons resultados atuando fora de seus domínios. Na última partida, atuando pela Champions League, o Atlético sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Arsenal, o que aumentou ainda mais a pressão.
Como assistir ao jogo entre Real Betis e Atlético de Madrid hoje?
Real Betis e Atlético de Madrid vão jogar nesta segunda, 27, às 17 horas (horário de Brasília), em partida da 10ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+
Prováveis escalações:
Real Betis: Pau López, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Júnior Firpo, Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.
Atlético de Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Giménez, Dávid Hancko, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Odds para Real Betis x Atlético de Madrid:
Resultado final
Betano: Real Betis (3.20) – Empate (3.55) – Atlético de Madrid (2.20)
Bet 365: Real Betis (3.10) – Empate (3.60) – Atlético de Madrid (2.20)
Arbitragem
Árbitro principal: Juan Martinez Munuera