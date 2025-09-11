Ao contrário de outras loterias, os bilhetes já vêm com números impressos e os sorteios são feitos com base na extração de bolas numeradas.
A modalidade é uma das mais tradicionais do Brasil e se destaca pela sua simplicidade e pelas altas chances de ganho. Os prêmios são fixos e distribuídos em diversas faixas, o que aumenta as possibilidades de o apostador sair premiado — mesmo sem acertar o número principal.
O bilhete ganhador de maior valor, de R$ 500 mil, era de Piracicaba (SP), de número 058613.
Confira o resultado do concurso 5999 da Loteria Federal
- 1º prêmio (R$ 500.000,00): bilhete 058613, da Lotérica Elite – Piracicaba (SP);
- 2º prêmio (R$ 35.000,00): bilhete 080546 , da Campeão de Palmeiras Loterias LTDA – Ponte Nova (MG);
- 3º prêmio (R$ 30.000,00): bilhete 084932, da Daniel Baldin Loterias – Americanas (SP);
- 4º prêmio (R$ 25.000,00): bilhete 041386, da Neto Loterias – Palmeira dos Índios (AL);
- 5º prêmio (R$ 20.363,00): bilhete 072389, da Loteria Guedala LTDA – São Paulo (SP).
Além dos cinco prêmios principais, outros bilhetes foram contemplados com os prêmios derivados com valores variados. Consulte do site da Caixa para ver mais resultados.
Como jogar na Loteria Federal?
Nessa modalidade, os bilhetes já vêm com numeração impressa e são vendidos em frações ou inteiros, você pode comprar de 1 a 10 frações de um mesmo bilhete.
Portanto, quanto mais frações você adquirir, maior será o valor do prêmio caso o número seja sorteado. Os sorteios são realizados normalmente às quartas e sábados.
Podem ser contemplados entre os ganhadores as apostas que:
- Acertarem os cinco números sorteados no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º prêmio;
- Acertarem a milhar, centena ou dezena de qualquer um dos 5 números principais;
- Tiverem bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior ao 1º prêmio;
- Tiverem bilhetes cuja última dezena coincida com uma das três dezenas antes ou depois do 1º prêmio (exceto os casos de aproximação).
Quando vai ser o próximo concurso da Loteria Federal?
O próximo sorteio da Loteria Federal, do concurso 6000, vai acontecer no sábado (13). O valor sorteado é de mais de R$ 1,5 milhão, distribuídos entre o prêmio principal e os derivados. Interessados podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Colaborou: Cecília Mayrink.
O que este conteúdo fez por você?