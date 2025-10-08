O bitcoin (BTC) opera perto da estabilidade nesta terça-feira (7) após bater uma nova máxima histórica ontem, quando chegou a ser negociado a US$ 126.080. As demais criptomoedas, por outro lado, estendem os ganhos, com o ether (ETH) cada vez mais próximo da sua cotação recorde de US$ 4.946 e o BNB avançando em território acima dos US$ 1.000.
Às 10h10 (horário de Brasília) o bitcoin tem leve variação positiva de 0,1% em 24 horas, cotado a US$ 124.894, conforme dados do CoinGecko. Em reais, o bitcoin tem alta de 0,2% a R$ 666.228, de acordo com valores fornecidos pelo Cointrader Monitor.
Entre as altcoins, o ether, moeda digital da rede Ethereum, avança 3,7% a US$ 4.748. Enquanto isso, o XRP, token de pagamentos internacionais da Ripple, cai 0,6% a US$ 2,98; a solana (SOL) registra perdas de 1,3% a US$ 231,22; e o BNB (token da Binance Smart Chain) dispara 7,6% a US$ 1.326.
O valor de mercado somado de todas as criptomoedas do mundo atualmente é de US$ 4,4 trilhões.
Segundo André Franco, CEO da Boost Research, a perspectiva de que Sanae Takaichi será a nova primeira-ministra do Japão, com uma plataforma de estímulos econômicos, animou os mercados de risco. No entanto, a renúncia do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, aumentou a instabilidade, pesando sobre o euro.
“A instabilidade política reforça o apelo por ativos não correlacionados, e o ouro em alta indica que parte do capital de refúgio está migrando para metais preciosos e criptomoedas”, afirma Franco.
Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, prevê que no médio e longo prazo a combinação entre fortalecimento dos fundos negociados em bolsa (ETFs), aumento da adoção institucional e o papel do bitcoin como reserva de valor frente à desvalorização monetária e incertezas fiscais cria um ambiente propício para novas máximas até o final de 2025.
“Paralelamente, o avanço regulatório e o interesse crescente por setores como DeFi [finanças descentralizadas], metaverso e inteligência artificial reforçam os sinais de uma possível altseason, com o capital gradualmente migrando para projetos com fundamentos sólidos”, avalia.
Nos ETFs de bitcoin à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido positivo de US$ 1,205 bilhão. Foi o sexto pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo.
O principal responsável pelo fluxo comprador foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 970 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.
Nos ETFs de ether, foi registrado um fluxo positivo de US$ 176,6 milhões, acumulando também uma sequência de seis pregões de saldo comprador. O principal alvo da entrada de recursos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 92,6 milhões.