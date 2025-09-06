Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou uma mulher ferida no início da tarde desta quarta-feira (3), no cruzamento da avenida Brasil com a rua Perobal, na região central de Umuarama. O acidente ocorreu por volta das 12h e mobilizou equipes de emergência.
A batida envolveu um automóvel Chevrolet Onix, conduzido por homem de 32 anos, e uma motocicleta Honda Biz, onde estava a vítima, de 33 anos.
Com o impacto, a motoneta ficou cravada entre o pneu dianteiro esquerdo e o para-lama do automóvel. A motociclista sofreu ferimentos e foi prontamente socorrida por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Após os primeiros atendimentos no local, a equipe do Samu encaminhou a vítima ao hospital Cemil com suspeita de fraturas na perna e no punho direitos. O motorista do Chevrolet Onix não se feriu.
