Ecco numeri e curiosità riguardanti il match Bologna-Torino, gara valida per la 9a giornata del campionato Serie A Enilive, che si disputerà oggi alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.
Sono 75 i confronti ufficiali a Bologna dall’istituzione del girone unico ad oggi: il bilancio è di 38 successi rossoblù (ultimo 3-2, nella serie A dello scorso anno), 23 pareggi (ultimo 0-0, nella serie A 2021/22) e 14 vittorie granata (ultima 1-0, nella serie A 2015/16).
Il Torino non vince a Bologna dal 16 aprile 2016, 1-0 con rete allo scadere su rigore di Belotti; poi 9 gare con 4 successi dei padroni di casa e 5 pareggi.
Bologna-Torino è stata la finale scudetto dell’ultima Serie A pre-girone unico, stagione 1928/29. Fu necessario lo spareggio, giocato a Roma e vinto 1-0 dai rossoblù che si laurearono campioni d’Italia con la rete al 82’ di Muzzioli. Nelle partite andata/ritorno reciproco successo interno 3-1 all’andata per gli emiliani, 1-0 al ritorno per i granata.
Nelle 18 gare ufficiali in casa nell’anno solare 2025, Bologna sconfitto solo una volta, 1-3 dal Genoa il 24 maggio scorso; nelle altre 17 gare i rossoblù hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi.
Bologna a quota 13 punti in classifica dopo 8 giornate. Nell’era dei tre punti, solo nella stagione 2000/2001 i rossoblù hanno fatto meglio con 16 punti.
Emiliani in rete al Dall’Ara da 23 partite ufficiali consecutive: 47 i gol totali, media di oltre 2 a incontro. Ultimo stop in Champions, Bologna-Monaco 0-1 del 5 novembre 2024.
Tra Vincenzo Italiano e Marco Baroni 6 precedenti ufficiali: 3 vittorie per il mister rossoblù, una per quello granata e un pareggio.
Marco Baroni ex di giornata: ha vestito la maglia degli emiliani nelle stagione 1991/92 e 1992/93 in B, sommando 49 presenze con 3 reti.
Riccardo Orsolini ha segnato 3 gol in carriera al Torino, tutti in Serie A. La prima rete venne segnata il 16 marzo 2019 (Torino-Bologna 2-3), la seconda il 12 dicembre 2021 (Torino-Bologna 2-1) e la terza il 6 novembre 2022 (Bologna-Torino 2-1).
Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in assoluto in Serie A al Bologna (il 2 ottobre 2016, Bologna-Genoa 0-1). In carriera sono 5 le reti totali segnate agli emiliani e 4 i gol a Skorupski.
BOLOGNA-TORINO, DOVE VEDERLA IN TV
La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN.
9a GIORNATA SERIE A 2025/2026
Martedì 28 ottobre
Ore 18.30: Lecce-Napoli
Ore 20.45: Atalanta-Milan
Mercoledì 29 ottobre
Ore 18.30: Como-Hellas Verona
Ore 18.30: Juventus-Udinese
Ore 18.30: Roma-Parma
Ore 20.45: Bologna-Torino
Ore 20.45: Genoa-Cremonese
Ore 20.45: Inter-Fiorentina
Giovedì 30 ottobre
Ore 18.30: Cagliari-Sassuolo
Ore 20.45: Pisa-Lazio